UPDATED : நவ 21, 2026 06:49 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:44 PM
கோவை: கோவையை தலைமை இடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ ஆனந்தாஸ் நிறுவனம், ஆய்ரா வென்ச்சர்ஸ் தலைமையில் ரூ.110 கோடி புதிய முதலீட்டை திரட்டியுள்ளது.
இந்த முதலீட்டு சுற்றில் வாட்டர்பீல்டு அட்வைசர்ஸ், ஏ91 பார்ட்னர்ஸ், ஐதாட் பைனான்சியல் கன்சல்டிங் எல்.எல்.பி, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.284 கோடி வருவாயை ஈட்டியுள்ள இந்நிறுவனம், முந்தைய ஆண்டைக் காட்டிலும் 20.9 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
ஸ்ரீ ஆனந்தாஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் நம்மாழ்வார் கூறுகையில், ‘‘1988ஆம் ஆண்டு முதல் எங்களது வளர்ச்சி பயணத்தில் கடைப்பிடித்து வரும் அதே திட்டமிடல், நிதி மேலாண்மை ஒழுங்குடன், தற்போது கிடைத்துள்ள முதலீட்டையும் நீண்டகால வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்துவோம். புதிய இடங்களில் சரியான திட்டமிடலுடன் கிளைகளை தொடங்குவது, உற்பத்தி கூடங்கள், விநியோக கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவது, பணியாளர்களின் திறனை மேம்படுத்துவது என ஒவ்வொரு முதலீடும் நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் பயன்படுத்தப்படும்,’’ என்றார்.