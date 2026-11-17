/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ரூ.1.6 கோடி மதிப்பில் தெரு விளக்குகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
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சுந்தராபுரம்: மாநகராட்சியின் 94, 96, 97வது வார்டுகளுக்குட்பட்ட, சுந்தராபுரம் –- மதுக்கரை மார்க்கெட் மெயின் ரோட்டில், சென்டர் மீடியனில் தெரு மின் விளக்குகள் அமைக்க, 1.6 கோடி ரூபாய் மாநகராட்சியின் பொது நிதியில் ஒதுக்கப்பட்டது.
இதில், மாநகராட்சி எல்லை வரை விளக்கு கம்பங்கள் அமைத்து, 120 வாட்ஸ் உள்ள, 60 ஒருபுற மற்றும் 270 இருபுற மின் விளக்குகள் என மொத்தம், 330 விளக்குகள் பொருத்தப்பட உள்ளன. இப்பணியை நேற்று அமைச்சர் விக்னேஷ், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவிதேஜா முன்னிலையில் துவக்கி வைத்தார். மாநகராட்சி துணை கமிஷனர் குமரேசன், உதவி கமிஷனர் முத்துசாமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.