சர்வதேச கல்வி ஒத்துழைப்பில் ஆர்.வி.எஸ். கல்லுாரி புது மைல்கல்
சர்வதேச கல்வி ஒத்துழைப்பில் ஆர்.வி.எஸ். கல்லுாரி புது மைல்கல்
ADDED : நவ 03, 2026 05:22 PM
கோவை: ஆர்.வி.எஸ்., கலை, அறிவியல் கல்லுாரி, ஐ.என்.டி.ஐ.
சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் சர்வதேச கல்வி ஒத்துழைப்பில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.இந்த ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக, இரு கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இடையே அறிவுப் பகிர்வு, கூட்டு ஆராய்ச்சி, கல்விசார் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன. மேலும், மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களது கருத்துகள், நிபுணத்துவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு, இணைந்து கற்றல், ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.ஒப்பந்த பரிமாற்ற நிகழ்வில் ஆர்.வி.எஸ். கலை அறிவியல் கல்லுாரியின் உயிர்வேதியியல் துறை தலைவர், சமீனா, கல்லுாரியின் சார்பில் பங்கேற்றார். சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள், அறிவு பகிர்வு, வலுவான எதிர்காலத்தை நோக்கி ஒன்றிணைந்து பயணிப்போம் கல்லுாரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.