அச்சிடும் தேதி உண்டு... காலாவதி தேதி இல்லை: புத்தகங்கள் பற்றி எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி
அச்சிடும் தேதி உண்டு... காலாவதி தேதி இல்லை: புத்தகங்கள் பற்றி எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:13 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்திருந்த எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனுடன் ஒரு சந்திப்பு.
*இன்றைய சூழ்நிலையில் புத்தகங்களின் தேவை என்ன?
புத்தகங்களுக்கு அச்சிடப்பட்ட தேதி உண்டு. காலாவதி தேதி இல்லை. காலந்தோறும் புத்தகங்களின் தேவை இருந்து கொண்டிருக்கும். யாரோ ஒருவர் படித்துக் கொண்டு இருப்பார். புத்தகங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கான மருந்து. மகிழ்ச்சி வரும் போதும், துன்பம் வரும்போதும் புத்தகம் படிக்கலாம்.
* படிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறதே ?
தேவையில்லை. காலையில் 5 நிமிடம் ஒதுக்கி, ஒரு கவிதை படியுங்கள். ஒரு வருடத்தில், 365 கவிதைகள் படித்து விடலாம். இரவு படுக்கும் முன், 20 நிமிடம் ஒதுக்கி ஒரு சிறுகதை படியுங்கள். வருடத்தில் 365 கதைகள் படித்து விடலாம். நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி வைத்து, நேரம் கிடைக்கும் போது படித்தால் போதும்.
* இளைஞர்கள் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய புதிய புத்தகங்கள் வருகிறதா?
அவர்கள் தங்கள் துறை சார்ந்த புத்தகங்களை வாசிக்கவே விரும்புகின்றனர். அது சரிதான். சிலருக்கு இனம், மொழி, நிலம், நாடு பற்றிய வரலாறு அறிய ஆர்வம் இருக்கிறது. கடந்த கால மனிதர்களின் வாழ்க்கையோடு தங்களின் வாழ்க்கையை இணைத்து பார்க்க ஆசை. வரலாறு முக்கியம்.
* வரலாறு தெரிந்து கொள்ள எந்த நுால்களை படிக்க வேண்டும் ?
'எனது இந்தியா' என்று ஒரு நுால் எழுதி இருக்கிறேன். பலர் அறியாத வரலாற்று சம்பவங்கள் அதில் உள்ளன. தொ.பரமசிவம், 'அறியப்படாத தமிழகம்' என்ற நுாலை எழுதி இருக்கிறார். சார்ல்ஸ் ஆலெனின் 'அசோகர்', சஞ்சீவ் சன்யாலின் 'ஏழு நதிகளின் நாடு', ஏ.எல்.பசாமின் 'வியத்தகு இந்தியா' முக்கியமான வரலாற்று நுால்கள். அனைத்தும் தமிழில் கிடைக்கிறது.