டென்னிஸ் போட்டி: சச்சிதானந்த ஜோதி பள்ளி சாம்பியன்

UPDATED : நவ 02, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:02 PM
மேட்டுப்பாளையம்: கோவை சகோதயா கூட்டமைப்பு பள்ளிகளுக்கு இடையே டென்னிஸ் மற்றும் கூடைப்பந்து போட்டிகள், மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பன்னாட்டு பள்ளியில் நடந்தது. டென்னிஸ் போட்டியில், 8 பள்ளிகளில் இருந்து, 12,14, 17, 19 ஆகிய வயதுக்குட்பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கான போட்டிகள் தனித்தனியாக நடந்தன. இதில் மாணவர் மற்றும் மாணவியர் பிரிவுகள் இரண்டிலும், சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பன்னாட்டு பள்ளி அதிக வெற்றிப் புள்ளிகளை எடுத்து, ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றது.
கூடைப்பந்து போட்டியில் சகோதய கூட்டமைப்பில் உள்ள, 11 பள்ளிகள் பங்கேற்றன. இதில் 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவினருக்கென, மாணவ, மாணவியருக்கு தனித்தனியாக போட்டிகள் நடந்தன. இதில் 17 வயதிற்கு உட்பட்ட மாணவர் மற்றும் மாணவியர் பிரிவில் முதலிடம் பெற்று, இப்பள்ளி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது. 14 வயதிற்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கான சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினை சச்சிதானந்த பள்ளி பெற்றது. 14 வயதிற்குட்பட்ட மாணவியர் மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் பிரிவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தனர். 19 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்கள் சாம்பியன் ஷிப் பட்டத்தினையும், அனைத்து பிரிவு மாணவ, மாணவியருக்கான ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தையும், கோவை சி.எஸ். அகாடமி பள்ளி பெற்றது.
பரிசளிப்பு விழாவிற்கு பள்ளி முதல்வர் உமா மகேஸ்வரி தலைமை வகித்தார். பள்ளி செயலாளர் கவிதாசன் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கினார். துணை முதல்வர் சக்திவேல், கல்வி முதன்மையர் ஷீலா கிரேஸ் மற்றும் விளையாட்டு ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். நிர்வாக அறங்காவலர் ராமசாமி மாணவ, மாணவிகளை வாழ்த்தினார்.
படங்கள் திரு பாலாஜி.