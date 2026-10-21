ரயிலை கவிழ்க்க சதியா பீகார் இளைஞர் கைது

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ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம் பாலக்காடு – சொரனூர் ரயில் வழித்தடத்தில், தண்டவாளத்தில் கனமான பொருட்களை வைத்து ரயிலைக் கவிழ்க்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக பீகார் இளைஞரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை கைது செய்துள்ளது.
ஒற்றப்பாலம் மற்றும் சொரனூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடைப்பட்ட, மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் தண்டவாளத்தின் குறுக்கே, இத்தகைய கனரகப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக மான்னனூர், காரக்காடு ‘ஏ’ கேபின் பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள மற்றொரு இடத்திலும் தண்டவாளத்தில் பொருட்கள் இருப்பது கவனிக்கப்பட்டது. நேற்று காலை, 10:30 மணி முதல், 11:30 மணி வரையிலான நேரத்தில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தண்டவாளத்தில் கான்கிரீட் ஸ்லாப், இரும்புத் தண்டவாளத்துண்டு மற்றும் சிமெண்ட் மூட்டை ஆகியவை வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் நடமாடிய பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுக்லால் மரியா, 28, என்பவரை ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர். அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ரயிலைக் கவிழ்க்கும் சதித்திட்டத்துடன் இப்பொருட்கள் வைக்கப்பட்டனவா அல்லது இதன் பின்னணியில் வேறு நபர்கள் உள்ளார்களா என்ற கோணத்தில், அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.