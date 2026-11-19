/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/துவங்கியது சகோதயா தடகள போட்டிகள்
ADDED : நவ 18, 2026 03:41 PM
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கோவை: நேரு ஸ்டேடியத்தில் 47வது கோயம்புத்துார் சகோதயா தடகள போட்டிகள் நேற்று துவங்கியது; நாளை நிறைவடைகிறது.
இதில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் 1000 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர். ஆசிய விளையாட்டு ‘போல் வால்ட்’ போட்டியில் பதக்கம் வென்ற பரணிகா போட்டிகளை துவக்கிவைத்தார்.
12,14,16,19 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவுகளில் 100, 200, 400 மீட்டர் ஓட்டம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் உட்பட 40 வகையான போட்டிகள் இடம்பெறுகின்றன.