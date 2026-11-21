/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சகோதயா பள்ளிகள் தடகள போட்டி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:46 PM
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கோவை: ஸ்ரீ சக்தி கல்வி நிறுவனங்கள், கோவை சகோதயா பள்ளிகள் கூட்டமைப்பின் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான 47வது தடகளப் போட்டி, நேரு விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்தது.
ஸ்ரீ சக்தி நிறுவனங்களின் தலைவர் தங்கவேலு தலைமை வகித்தார். துணைத் தலைவர் தீபன் தங்கவேலு வாழ்த்துரை வழங்கினார். ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கம்பு ஊன்றித் தாண்டுதல் பிரிவில் சாதனை படைத்த இந்திய வீராங்கனை பரணிகா சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, இளம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கமளித்தார்.
6 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 118 பள்ளிகளில் 3,590 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். 12,14,17,19 வயதுக்கு உட்பட்டோர் என 4 பிரிவுகளில் 75 தடகளப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
சகோதயா பள்ளிகள் கூட்டமைப்பின் செயற்குழு உறுப்பினர்கள், தலைவர் நவமணி தலைமையில் ஒருங்கிணைத்தனர்.