கூட்டுறவு அங்காடியில் சன்னரக அரிசி விற்பனை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
வால்பாறை: வால்பாறை சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பங்காடியில் மலிவு விலை சன்னரக அரிசி விற்பனை துவங்கியது.
வால்பாறை தாலுகாவில் அமுதம், சிந்தாமணி மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடைகள் உட்பட மொத்தம், 47 ரேஷன் கடைகளில், 16,558 ரேஷன் கார்டுகள் உள்ளன. இந்நிலையில், அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் மலிவு விலையில், கிலோ 30 ரூபாய்க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், வால்பாறை சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பங்காடியில் மலிவு விலை சன்னரக அரிசி விற்பனையை, பொள்ளாச்சி கூட்டுறவு அர்பன் வங்கி மேலாண்மை இயக்குனர் ஜெயக்குமார் துவக்கி வைத்தார்.
வால்பாறை சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பங்காடி கிளை மேலாளர் அன்பழகன் கூறுகையில், ‘‘வால்பாறை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களும் ஸ்டேன்மோர் சந்திப்பில் செயல்படும் சிந்தாமணி கூட்டுறவு சிறப்பங்காடிக்கு வந்து, ரேஷன் கார்டை காண்பித்து மலிவு விலை சன்னரக அரிசியை வாங்கி செல்லலாம். ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு, 5 கிலோ அரிசி வீதம் வழங்கப்படும்,’’ என்றார்.