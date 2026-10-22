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துாய்மை பணியாளர் போனஸ் பேச்சு 27 ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு
துாய்மை பணியாளர் போனஸ் பேச்சு 27 ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 07:11 PM
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கோவை: மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் தீபாவளிக்கு 8.33 சதவீதம் போனஸ் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதிகாரிகள் இருமுறை பேச்சு நடத்தி உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. தொழிலாளர் துறை அலுவலகத்தில் நேற்று முத்தரப்பு பேச்சு நடந்தது.
உதவி கமிஷனர் பாலதண்டாயுதபாணி முன்னிலையில் பல்வேறு யூனியன்களின் நிர்வாகிகள், மாநகராட்சி சுகாதார பிரிவினர் பேச்சு நடத்தினர்.
‘‘கடந்த முறை கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு ரூ.1,000, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு ரூ.4,700 வழங்கப்பட்டது. இம்முறை அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி போனஸ் தர வேண்டும்” என கேட்டனர்.
தொழிற்சங்கத்தினருடன் 26ம் தேதி கமிஷனர் பேச்சு நடத்த இருப்பதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 27ம் தேதிக்கு முத்தரப்பு பேச்சு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.