இரவில் வந்த ரூ.5,500 போனஸ் தூய்மை பணியாளர் அதிருப்தி
இரவில் வந்த ரூ.5,500 போனஸ் தூய்மை பணியாளர் அதிருப்தி
ADDED : அக் 24, 2026 06:44 PM
கோவை: மாநகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள், 8.33 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ் வழங்க கோரிக்கை வைத்தனர்.
மாநகராட்சி, ஒப்பந்ததாரர்களுடன் இருகட்ட பேசுவார்த்தை நடந்தது. ஒப்பந்த நிறுவனம் ரூ.5,500 போனஸ் வழங்குவதாக கூறியது. தொழிற் சங்கங்கள் மறுத்து வெளிநடப்பு செய்தனர். தொழிலாளர் துறை அலுவலகத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு எட்டவில்லை. நாளை மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையிலும், 27ம் தேதி தொழிலாளர் துறை அலுவலகத்தில் இறுதி பேச்சுவார்த்தை நடக்க உள்ளது.
ஒப்பந்த நிறுவனம் சார்பில், தூய்மை பணியாளர்கள் வங்கி கணக்கில் நேற்று முன்தினம் இரவு ரூ.5,500 போனஸ் செலுத்தப்பட்டது. இது தூய்மை பணியாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. பல்வேறு சங்கங்களை உள்ளடக்கிய, 100க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் மாநகராட்சி வடக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் நேற்று காலை காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களுடன் ஒப்பந்த நிறுவனம் பேச்சு நடத்தியது. ‘தீபாவளி நெருங்கி விட்டது. கடைசி நேரத்தில் அனுப்பினால் உடை, பட்டாசு வாங்குவதில் உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படும். அதை தவிர்க்கத்தான் முன் கூட்டியே வழங்கி உள்ளோம். உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் கமிஷனர், தொழிலாளர் அலுவலகத்தில் சொல்லுங்கள்’ என்றனர்.
‘பேச்சுவார்த்தையில் எந்த சங்கமும் உடன்படவில்லை. எதற்காக ரூ.5,500 வழங்க வேண்டும். பேச்சு முடியட்டும். தொழிலாளர் துறை சொல்வதையே போனஸாக கொடுங்கள்’ என்று ஊழியர்கள் கூறினர்.
துணை கமிஷனர் குமரசேனிடம் கேட்ட போது, ‘‘ஒப்பந்த நிறுவனத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளோம். தொழிலாளர் துறை உத்தரவிடும் போனஸ் தொகையே இறுதி செய்யப்படும்,’’ என்றார்.