துாய்மை பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது! வீடு தேடி ஆள் வராததால் வீதிகளில் குப்பை
துாய்மை பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது! வீடு தேடி ஆள் வராததால் வீதிகளில் குப்பை
ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM
கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் குப்பை அள்ளும் பணி தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வேண்டும், பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பவை உள்ளிட்ட 32 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, துப்புரவு தொழிலாளர்கள் நேற்று காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை துவக்கினர்.
ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் 3469 பேர் உள்ளனர். இவர்களில், 750 பேரே நேற்று பணிக்கு வந்தனர். 450 டிரைவர்களில் 120 பேரே வந்தனர். வந்திருந்த ஊழியர்களை கொண்டு குப்பை சேகரிக்கப்பட்டது.
சராசரியாக தினமும் 1,200 டன் குப்பை சேரும். பட்டாசு குப்பையும் சேர்ந்து, வீதிகளில் குப்பை பரவி கிடக்கிறது. வீடு தேடி வழக்கம்போல குப்பை சேகரிக்க ஆள் வராததால், மக்கள் குப்பையை கவரில் போட்டு தெரு முனையில் வீசி சென்றனர்.
நிறைய பேர் சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்லனர். நிறுவனங்கள், ஹோட்டல்கள், கடைகள் விடுமுறை. வணிக வளாகங்கள் செயல்படவில்லை. அதனால் நேற்று வழக்கத்தை விட குறைவான குப்பை உற்பத்தி ஆனது. ஆனால், அதை ஓரளவு ஈடுகட்டும் விதமாக பட்டாசு குப்பை தெருக்கள் தோறும் சிதறி கிடக்கிறது.
‘ஒவ்வொரு ஆண்டும் இப்படித்தான் இருக்கும். தீபாவளிக்கு மறுநாள் அரசே விடுப்பு அறிவித்ததால், தொழிலாளர்கள் வருகை குறைந்து விட்டது. செவ்வாய் எல்லாம் நார்மல் ஆகிவிடும். குப்பை அகற்றப்படும்’ என்றனர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள்.
நிறைய பேர் வேலைக்கு7 வரவில்லை என தெரிந்ததும், கமிஷனர் ரவி தேஜா, சுகாதாரப் பிரிவினருடன் ஆலோசித்தார். மாலை 4 முதல் இரவு 12 மணி வரை 2வது ஷிப்ட் பணிபுரிய அறிவுறுத்தினார். மண்டலத்துக்கு 20 பேர் வீதம் 100 தொழிலாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர்.
பொக்லைன் இயந்திரங்கள், பாப்கட் இயந்திரங்கள் மூலம் அள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. காலையில் பணிக்கு வந்தவர்களுக்கு உணவு வழங்கி, இரவு பணி தொடர கூறினர். தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலமாகவும் பொக்லைன் இயந்திரங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இழப்பு யாருக்கு?
ஒரு டன்னுக்கு ரூ.3,143.05 வீதம் குப்பை சேகரிக்க, தனியார் நிறுவனத்துடன் மாநகராட்சி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக் செய்வதால், நிறுவனத்துக்கு இழப்பு இல்லை. எத்தனை டன் அள்ளப்பட்டதோ, அதற்குரிய தொகையை பெற்றுக் கொள்வர். தேங்கிய குப்பையை மறுநாள் பணிக்கு வரும் தொழிலாளர்கள் அள்ளுவர்.
வராத நாளுக்கு சம்பளம் கிடைக்காது என்பதால், தொழிலாளர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும்.