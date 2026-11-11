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துாய்மை பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது! வீடு தேடி ஆள் வராததால் வீதிகளில் குப்பை

துாய்மை பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் துவங்கியது! வீடு தேடி ஆள் வராததால் வீதிகளில் குப்பை

ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM

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கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் குப்பை அள்ளும் பணி தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வேண்டும், பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பவை உள்ளிட்ட 32 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, துப்புரவு தொழிலாளர்கள் நேற்று காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை துவக்கினர்.

ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் 3469 பேர் உள்ளனர். இவர்களில், 750 பேரே நேற்று பணிக்கு வந்தனர். 450 டிரைவர்களில் 120 பேரே வந்தனர். வந்திருந்த ஊழியர்களை கொண்டு குப்பை சேகரிக்கப்பட்டது.

சராசரியாக தினமும் 1,200 டன் குப்பை சேரும். பட்டாசு குப்பையும் சேர்ந்து, வீதிகளில் குப்பை பரவி கிடக்கிறது. வீடு தேடி வழக்கம்போல குப்பை சேகரிக்க ஆள் வராததால், மக்கள் குப்பையை கவரில் போட்டு தெரு முனையில் வீசி சென்றனர்.

நிறைய பேர் சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்லனர். நிறுவனங்கள், ஹோட்டல்கள், கடைகள் விடுமுறை. வணிக வளாகங்கள் செயல்படவில்லை. அதனால் நேற்று வழக்கத்தை விட குறைவான குப்பை உற்பத்தி ஆனது. ஆனால், அதை ஓரளவு ஈடுகட்டும் விதமாக பட்டாசு குப்பை தெருக்கள் தோறும் சிதறி கிடக்கிறது.

‘ஒவ்வொரு ஆண்டும் இப்படித்தான் இருக்கும். தீபாவளிக்கு மறுநாள் அரசே விடுப்பு அறிவித்ததால், தொழிலாளர்கள் வருகை குறைந்து விட்டது. செவ்வாய் எல்லாம் நார்மல் ஆகிவிடும். குப்பை அகற்றப்படும்’ என்றனர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள்.

நிறைய பேர் வேலைக்கு7 வரவில்லை என தெரிந்ததும், கமிஷனர் ரவி தேஜா, சுகாதாரப் பிரிவினருடன் ஆலோசித்தார். மாலை 4 முதல் இரவு 12 மணி வரை 2வது ஷிப்ட் பணிபுரிய அறிவுறுத்தினார். மண்டலத்துக்கு 20 பேர் வீதம் 100 தொழிலாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர்.

பொக்லைன் இயந்திரங்கள், பாப்கட் இயந்திரங்கள் மூலம் அள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. காலையில் பணிக்கு வந்தவர்களுக்கு உணவு வழங்கி, இரவு பணி தொடர கூறினர். தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலமாகவும் பொக்லைன் இயந்திரங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இழப்பு யாருக்கு?

ஒரு டன்னுக்கு ரூ.3,143.05 வீதம் குப்பை சேகரிக்க, தனியார் நிறுவனத்துடன் மாநகராட்சி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக் செய்வதால், நிறுவனத்துக்கு இழப்பு இல்லை. எத்தனை டன் அள்ளப்பட்டதோ, அதற்குரிய தொகையை பெற்றுக் கொள்வர். தேங்கிய குப்பையை மறுநாள் பணிக்கு வரும் தொழிலாளர்கள் அள்ளுவர்.

வராத நாளுக்கு சம்பளம் கிடைக்காது என்பதால், தொழிலாளர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும்.

அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம்


அண்ணல் அம்பேத்கர் துப்புரவு மற்றும் பொது பணியாளர் சங்கம், சமூக நீதி கட்சி ஓட்டுனர், கிளீனர் தொழிற்சங்கம், பொது தொழிலாளர் சங்கம், உழைப்போர் உரிமை இயக்கம், அண்ணா சுகாதார பணியாளர் சங்கம், பாரதிய பொது தொழிலாளர் சங்கம், டாக்டர் அம்பேத்கர் மக்கள் துாய்மை பணியாளர் சங்கம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள், மாநகராட்சி அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் சங்க செயலாளர் தமிழ்நாடு செல்வம் கூறியதாவது:
குறைந்தபட்ச கூலி கேட்டு 2018 முதல் போராடுகிறோம். கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் 1,209 பேரை பணி நிரந்தரம் செய்யாமல், மகளிர் சுய உதவி குழுவுக்கு மாற்றம் செய்ய மாநகராட்சி நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். ரூ.798 என கலெக்டர் நிர்ணயித்த கூலி வழங்க வேண்டும். சென்னையில் மேயராக ஸ்டாலின் இருந்தபோது, சிங்கார சென்னையாக மாற்றுவோம் என கூறி, தனியார் மயத்தை கொண்டு வந்தார். அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் பரவலாக்கப்பட்டது.
மீண்டும் தி.மு.க. ஆட்சி வந்ததும் மாநகராட்சி மட்டுமின்றி நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சிகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, இன்று வரை தனியார் மயத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சமூக நீதி கட்சி நிறுவனர் பன்னீர் செல்வம் கூறியதாவது:
குப்பை அள்ள எடுக்கப்பட்ட 325 ஊழியர்கள், வேறு வேலை பார்க்கின்றனர். அவர்களின் வேலையை துாய்மை பணியாளர்கள் கூடுதலாக செய்கின்றனர்.
தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்து பேச்சு நடத்தி, கலெக்டர் நிர்ணயித்த கூலி, போனஸ் வழங்க வேண்டும்.



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