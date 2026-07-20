பணியிட மாற்றம் வேண்டாம்: தூய்மை பணியாளர்கள் எதிர்ப்பு
பணியிட மாற்றம் வேண்டாம்: தூய்மை பணியாளர்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:19 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
கோவை: மாநகராட்சி 90வது வார்டில் பணியாற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள் மூவர் வேறு வார்டுகளுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து துாய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்கள் கூறுகையில், '15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சாக்கடை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஒப்பந்த பணியாளர்களாக ஈடுபட்டு வந்தனர். சீனியாரிட்டி பட்டியலில் இருந்த அவர்களை பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக வேறு வார்டுகளுக்கு மாற்றியுள்ளனர். இதனால் 90வது வார்டில் சாக்கடை சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு ஆள் இல்லை.
மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலத்தில் உள்ள 20 வார்டுகளில், ஒவ்வொரு வார்டிலும் 2 முதல் 4 தூய்மை பணியாளர்கள் பணி செய்யாமல், அலுவலக பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். அவர்களை வார்டு துாய்மை பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். 3 பேர் பணியிட மாற்றம் செய்ததை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என்றனர்.