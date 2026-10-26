/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/துாய்மை பணியாளர்கள் நவ.9 முதல் ஸ்டிரைக்
UPDATED : அக் 25, 2026 09:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:02 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: மாநகராட்சியில் 4,500 ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
த.வெ.க. தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி பணி நிரந்தரம், 8.33 சதவீத போனஸ், பணியின்போது மரணமடைந்த பணியாளர்களின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல், சம்பளத்தில் மோசடி செய்த ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 14 கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதை வலியுறுத்தி நவ.,9ம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் செய்யவுள்ளதாக கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் அறிவித்துள்ளனர்.