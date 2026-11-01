போனஸ் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி தூய்மை பணியாளர்கள் அதிருப்தி
போனஸ் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி தூய்மை பணியாளர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 31, 2026 06:07 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:04 PM
கோவை: மாநகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் 8.33 சதவீத போனஸ் கேட்டு போராட்டம் நடத்தினர். மாநகராட்சி மற்றும் தொழிலாளர் துறை இரு கட்ட பேச்சு நடத்தியது. பேச்சு நடக்கும்போதே துய்மை பணியாளர்களுக்கு ரூ.5,500, கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், சாக்கடை பணியாளர்களுக்கு ரூ.4,300 போனஸ் போடப்பட்டது. இதை எதிர்த்து தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா தலைமையில் பேச்சு நடக்கும் என கூறப்பட்டது. ஆனால் நடக்கவில்லை. கடைசியாக தொழிலாளர் துறை உதவி கமிஷனர் பாலதண்டாயுதம் தலைமையில் பேச்சு நடந்தது. தூய்மை பணியாளர்கள், ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் பங்கேற்றனர். மாநகராட்சி சார்பில் யாரும் பங்கேற்கவில்லை.
ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் தரப்பில், இது சமூக சேவை அடிப்படையிலான பணி. இதற்கு போனஸ் கேட்க கூடாது. மாநகராட்சியுடனான ஒப்பந்தத்தில் போனஸ் என்பது எந்த இடத்திலும் இல்லை. பண்டிகைக்காக நல்லெண்ண தொகை வழங்கியுள்ளோம். இதற்கு மேல் கொடுக்க முடியாது என்றனர்.
தூய்மை பணியாளர்கள் தரப்பில், ஆண்டுக்கு ரூ.170 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்ததை எப்படி சேவை பணி என சொல்ல முடியும். சேவை என்றால் இலவசமாக செய்ய வேண்டும். போனஸ் சட்டம் எல்லாருக்கும் பொது. அதன்படி போனஸ் வழங்க வேண்டும் என்று முறையிட்டனர்.
நாங்கள் மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியும். தீர்வுக்கு நீங்கள் சட்டப்படி செல்லுங்கள் என்று தொழிலாளர்துறை கூறியது. இதனால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. திட்டமிட்டபடி நவ., 9 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் துவங்கும் என தூய்மை பணியாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.
சென்டர் மீடியன் தூய்மை பணியாளர்கள் காத்திருப்பு
மாநகராட்சியில் சென்டர் மீடியனை சுத்தப்படுத்த 250 ஸ்பெஷல் டீம் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர். கடந்த தீபாவளிக்கு ரூ.100 மட்டுமே போனஸ் வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு தற்போது வரை போனஸ் வழங்கவில்லை. போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு இடையே உயிரை பணயம் வைத்து பணியாற்றுகின்றனர். இவர்களுக்கும், ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இணையான போனஸ் வழங்க பி.எம்.எஸ்.சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.