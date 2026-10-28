/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சன்ன ரக அரிசி விற்பனை ‘ஜோர்’
UPDATED : அக் 28, 2026 07:25 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:25 PM
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அன்னுார்: அன்னுாரில், கூட்டுறவு பண்டக சாலையில், சன்ன ரக அரிசி விற்பனை வேகம் பிடித்துள்ளது.
விளைச்சல் குறைவு உட்பட பல்வேறு காரணங்களால், அரிசி விலை வெளிச்சந்தையில் உயர்ந்துள்ளது. இதையடுத்து, தமிழக அரசு தேர்வு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்க கடைகளில், சன்னரக அரிசி ஒரு கிலோ 30 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அன்னுார் தாலுகாவில், அன்னுார் கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் உள்ள டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோரில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு அதிகபட்சம் ஐந்து கிலோ வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஐந்து நாட்களில் 400 கிலோ அரிசி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புற மக்கள் கூறுகையில், ‘கிராமங்களில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க ரேஷன் கடைகளிலும், சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்ய வேண்டும்’ என்றனர்.