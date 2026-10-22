சத்தி ரோடு நெரிசல் இன்னும் தீரவில்லை: கேட்டால் மழுப்புகிறது நெடுஞ்சாலைத்துறை
சத்தி ரோடு நெரிசல் இன்னும் தீரவில்லை: கேட்டால் மழுப்புகிறது நெடுஞ்சாலைத்துறை
UPDATED : அக் 14, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 14, 2026 07:01 PM
கோவை: வாகன ஓட்டிகள் கணபதியை கடப்பதற்கு பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும். பீக்ஹவர்ஸில் ஊர்ந்து செல்ல வேண்டும்; அந்தளவுக்கு போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படும். சாலையை விஸ்தரிக்க பலமுறை திட்டமிட்டும் பயனில்லை.
2020ல் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் ரூ.38 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது; ஆய்வு செய்யப்பட்டது. 2021ல் ஆட்சி மாறியதும் மீண்டும் முடங்கியது. எம்.பி. ராஜ்குமார் முயற்சியில் துாசி தட்டப்பட்டது. கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர் உள்ளிட்டோர் கள ஆய்வு செய்தனர். நில அளவீடு செய்தனர்.
ஒரே இடத்தில் சாலை விஸ்தரிக்க ஒருமுறை, மெட்ரோவுக்கு ஒருமுறை என 2 முறை நிலம் கையகப்படுத்தினால், அதன் உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்படுவர். மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கும் சேர்த்து நிலம் கையகப்படுத்தலாம் என்கிற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.
மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. புதிய ஆட்சி வந்து, அக்டோபரும் ஆகி விட்டது. இன்னும் விஸ்தரிக்க வில்லை; போக்குவரத்து நெரிசலும் தீரவில்லை.
இப்பிரச்னையை சுட்டிக்காட்டி, முதல்வர் விஜய்க்கு, மாநகராட்சி அ.தி.மு.க. மாமன்ற குழு தலைவர் பிரபாகரன் கடிதம் எழுதினார். அக்கடிதம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இதற்கு, ‘சத்தி ரோட்டில் 3.40 கி.மீ. நீளத்துக்கு அகலப்படுத்த முடிவு செய்தோம். இதுவரை 2 கி.மீ. வடிகால் கட்டியுள்ளோம். 1.40 கி.மீ.க்கு துரிதமாக வேலை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்’ என அதிகாரிகள் மழுப்பல் பதில் அனுப்பி, அம்மனு மீதான நடவடிக்கையை முடித்து வைத்திருக்கின்றனர்.
அதாவது, முதல்வருக்கு அனுப்பிய கோரிக்கை மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு விட்டது; ஆனால் தீர்வு ஏற்படவில்லை என்பது முதல்வருக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை.
நிலம் கையகப்படுத்திய பிறகே வடிகால் கட்ட முடியும். தற்போதுள்ள இடத்தில் கட்டினால், ரோட்டை அகலப்படுத்தும்போது இடிக்க வேண்டிய சூழல் வரும்.
‘‘எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, மெட்ரோ திட்டத்துக்கும் சேர்த்து நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டும். அதற்கான பணியை வேகப்படுத்த வேண்டும்,’’ என்கிறார் கோவை எம்.பி.,