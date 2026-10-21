தெருக்கள் பெயரில் இருந்த ஜாதி பெயர் நீக்கம் எஸ்.சி.,– எஸ்.டி., ஆணையத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு
தெருக்கள் பெயரில் இருந்த ஜாதி பெயர் நீக்கம் எஸ்.சி.,– எஸ்.டி., ஆணையத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 15, 2026 12:44 AM
–நமது நிருபர்–: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், குறிப்பிட்ட, சில தெருக்களின் பெயர்களில் இடம்பெற்றிருந்த ஜாதி பெயர்கள், ‘காலனி’ போன்ற வார்த்தைகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, புதிய பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளதாக, அம்மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன், எஸ்.சி., -– எஸ்.டி., ஆணையத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் வட்டம், காமராஜர்புரம், பள்ளர் தெரு என குறிப்பிட்டு, சேந்தமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து, ‘வாட்ஸாப்’ வாயிலாக வரப்பெற்ற தகவலின் அடிப்படையில், மாநில எஸ்.சி., -– எஸ்.டி., ஆணையம் தாமாக முன்வந்து, இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள், ஊராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகளின் பெயர்களில் உள்ள ஜாதி பெயர்கள் மற்றும் காலனி போன்ற வார்த்தைகளை நீக்க கோரி, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
இந்த அரசாணை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதா என்பது குறித்து, விரிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கோரி, மாநில தகவல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து, மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலாவின் அறிக்கையில் உள்ளதாவது:
ஆணையத்தின் உத்தரவில், சேந்தமங்கலம் தேர்வுநிலை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், இதுகுறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை அனுப்பினார். அதன்படி, தமிழக அரசின் அரசாணையை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில், வார்டு சபா மற்றும் பகுதி சபா கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, தெருக்களின் ஜாதி பெயர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு, உரிய கால அவகாசத்திற்குள் எவ்வித ஆட்சேபணைகளும் பெறப்படாததால், பகுதி சபா கூட்ட முடிவுகளின்படி, தெருக்களுக்கு மறுபெயரிடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, வார்டு எண். 3 ஆதிதிராவிடர் தெரு என்பது, வார்டு எண். 3 அண்ணா நகர் என்றும், வார்டு எண். 3 வடக்கு காலனி என்பது, வார்டு எண். 3 வடக்கு அண்ணா நகர் என்றும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
வார்டு எண். 15 மேற்கு அருந்ததியர் தெரு என்பது, வார்டு எண். 15 மேற்கு சின்னகுளம் தெரு என்றும், வார்டு எண். 17 பள்ளர் தெரு எக்ஸ்டென்சன் என்பது, வார்டு எண். 17 காமராஜபுரம் தெற்கு என்றும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, வார்டு எண். 18 பள்ளர் தெரு என்பது, வார்டு எண். 18 காமராஜபுரம் வடக்கு என்றும், அதன் எக்ஸ்டென்சன் பகுதி வார்டு எண். 18 காமராஜபுரம் எனவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.