ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் நியமிக்க பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு
ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் நியமிக்க பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு
UPDATED : அக் 09, 2026 02:27 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:24 PM
சூலுார்:
காலை மற்றும் மதிய உணவு திட்டத்தை கண்காணிக்க, பள்ளிகள்தோறும் ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியரை நியமிக்க பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளி கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில், ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு, காலை மற்றும் மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் அமலில் உள்ளது. இதை, ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும், பி.டி.ஓ., ( வட்டார ஊராட்சி) துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (சத்துணவு) தலைமையில் செயல்படுத்தி வருகின்றனர். காலை உணவு திட்டத்தை கண்காணிக்க, ஒன்றிய அலுவலகத்தை சேர்ந்த அலுவலர்கள், பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இத்திட்டத்தை கண்காணிக்க, ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தலா ஒரு ஆசிரியரை நியமிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகளில் சுகாதாரமான முறையில் உணவு சமைத்து மாணவர்களுக்கு வழங்குவதை அந்த ஆசிரியர்கள் கண்காணித்து உறுதி செய்ய வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சமையலறை மற்றும் சமையல் பாத்திரங்களின் துாய்மை, பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் பாதுகாப்பானதாகவும், சுகாதாரமான சூழலில் வழங்கப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணித்து உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால், தலைமையாசிரியரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, உரிய அலுவலரால் சரி செய்யப்படுகிறதா என, உறுதி செய்ய வேண்டும். சத்துணவு பணியாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் கண்காணிப்பு பதிவேடுகள், சரிபார்ப்பு பட்டியலை கண்காணிக்க வேண்டும். குறைபாடுகளை உரிய நேரத்தில் தீர்க்க, உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்க, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு, பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.