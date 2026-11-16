பள்ளி மாணவ, மாணவியர் யோகா போட்டியில் அசத்தல்

UPDATED : நவ 15, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:24 PM
கோவை: கோவை மாவட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் சங்கம் சார்பில் கிராமப்புற பள்ளி மாணவர்களுக்கான யோகா போட்டி சின்னவேடம்பட்டி கவுமார மடாலயத்தில் நடந்தது. இதில், 21 பள்ளிகளை சேர்ந்த 232 பேர் பங்கேற்றனர்.
ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான போட்டியில் மிதுன், விகன், ஜாஸ்கரன் ஆகியோரும், மாணவியர் போட்டியில் சம்ரிதா, யாஷினி, ஸ்மிரித்தியா ஆகியோரும், 4–5 வகுப்பு மாணவர் போட்டியில் ப்ரிதிவி, பவமித்ரன், மித்ரன் ஆகியோர் முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்தனர்.
மாணவியர் பிரிவில் மணிமொழி, ஆராதனா, சாய்ரித்திகா ஆகியோரும், ஆறாம் வகுப்பு மாணவர் போட்டியில் லிசான்தன், விதுலன், தேவபிரசாத் ஆகியோரும், மாணவியருக்கான போட்டியில் சாந்தா, அன்பு பாலஹர்ஷினி, பிரநானியா ஆகியோரும் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.
எட்டாம் வகுப்பு வரை ஒவ்வொரு பிரிவிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு தலா மூன்று பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. சிரவை ஆதினம் குமரகுருபர சுவாமிகள், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் சங்க செயலாளர் சண்முகசுந்தரம், ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்துார் நியூ டவுன் நிர்வாகிகள் பரிசுகளை வழங்கினர்.