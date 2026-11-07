பண்பாட்டு பாரம்பரிய பயணம் பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி
பண்பாட்டு பாரம்பரிய பயணம் பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
உடுமலை: குடிமங்கலம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியின் சார்பில், பசுமைப்பள்ளி திட்டத்தின் கீழ், இயற்கை மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியப்பயணமாக மாணவர்கள் அழைத்துச்செல்லப்பட்டனர்.
இப்பயணத்திற்கு பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். இப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக திருமூர்த்திமலை, திருமூர்த்தி அணை மற்றும் உடுமலை நாராயணகவி மணி மண்டபம் ஆகிய இடங்களுக்கு மாணவர்கள் அழைத்துச்செல்லப்பட்டனர்.
இயற்கை வளங்களைப்பாதுகாத்தல், நீர்நிலைகளின் முக்கியத்துவம், அணையின் நீர்ப்பாசனப் பயன்பாடு, வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் இப்பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
நமது முன்னோர்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகளையும், இயற்கைச் செல்வங்களையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து, மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஜெகதீஸ்வரி, ஓவியாசிரியர் தியாகராஜன் , உடற்கல்வி ஆசிரியர் முகமது அஸ்லம் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். முன்னதாக, உடுமலை டி.எஸ்.பி., தையல்நாயகி மாணவ, மாணவர்களிடையே கலந்துரையாடினார்.