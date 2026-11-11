சாலை விபத்தில் பள்ளி மாணவி பலி

ADDED : நவ 10, 2026 06:00 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, கார் –- பைக் மோதிய விபத்தில், அரசு பள்ளி மாணவி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வால்பாறை அடுத்துள்ள அப்பர்பாரளை எஸ்டேட்டை சேர்ந்த கார்த்திக்ராஜா – சரஸ்வதி தம்பதியின் மகள் தனலட்சுமி,15. இவர், ரொட்டிக்கடை அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர், இன்று (நவ.,10) காலை பள்ளி செல்வதற்காக அண்ணன் சதீஷ்,16, உடன் பைக்கில் சென்றார்.
விநாயகர் கோவில் அருகே சென்ற போது, எதிர்பாராதவிதமாக எதிரே வந்த கார்கள் மீது பைக் மோதியது. விபத்தில் பள்ளி மாணவி துாக்கி வீசப்பட்டு, தலையில் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். காயமடைந்த சதீஷ் வால்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். விபத்து குறித்து வால்பாறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, இரு கார்களின் டிரைவர்கள் சுதாகர் (மதுரை), அகம்மதுஹனீப் (தென்காசி) ஆகியோரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.