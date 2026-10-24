அரசூர் அரசு பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
சூலூர்:
அரசூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் உணவு திருவிழா நடந்தது.
அரசூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் கலை மற்றும் கை வினை பொருட்கள் கண்காட்சி, உணவு திருவிழா, அறிவியல் கண்காட்சி, ஓவிய கண்காட்சி நடந்தது. பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் கோவிந்தராஜ் துவக்கி வைத்தார்.
மாணவர்கள் பல்வேறு ஆக்கபூர்வமான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர். சிறுதானியங்களை கொண்டு உணவு வகைகள் தயாரித்து இருந்தனர். கைவினை பொருட்களை தயாரித்து காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர். விதவிதமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் ஓவியங்களை வரைந்து அசத்தியிருந்தனர்.
துறை சார்ந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் வல்லுனர் குழுவினர், மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கைவினை பொருட்கள், உணவு பொருட்கள் தயாரிப்புகளை ஆய்வு செய்து மதிப்பெண்கள் வழங்கினர். தலைமையாசிரியர் கண்ணன், பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் பெரியார் செல்வி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.