சமாதானம் செய்தவருக்கு கத்திக்குத்து;இருவர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 08:55 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சங்கர் நகரை சேர்ந்தவர் நிஜாமுதீன், 56; டிங்கரிங் தொழிலாளி. தீபாவளி அன்று இரவு சங்கர் நகர் சிறுமுகை சாலையில் உள்ள மளிகை கடைக்கு சென்றார்.
அதே பகுதியை சேர்ந்த முகமதிடம் மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த சின்ராஜ், 42, தர்வேஸ் மைதீன் மற்றும் கோவையை சேர்ந்த சன்பீர், 33, ஆகிய மூவரும் தகராறில் ஈடுபட்டனர். இதை பார்த்த நிஜாமுதீன், தீபாவளியன்று ஏன் வீண் பிரச்னை செய்கிறீர்கள், இங்கிருந்து செல்லுங்கள் எனக் கூறி சமாதானம் செய்தார்.
ஆத்திரமடைந்த சின்ராஜ், தர்வேஸ் மைதீன், சன்பீர் ஆகிய மூவரும் நிஜாமுதீனை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, அடித்து உதைத்தனர். சின்ராஜ் தான் வைத்திருந்த பாக்கெட் கத்தியால் நிஜாமுதினின் கையிலும் முதுகிலும் குத்திவிட்டு ஓடினார்.
காயமடைந்த நிஜாமுதின் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற பின், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். வழக்கு பதிவு செய்த போலீஸார் சின்ராஜ், சன்பீர் இருவரையும் கைது செய்தனர். தப்பியோடிய தர்வேஸ் மைதீனை தேடி வருகின்றனர்.