சொன்னது சீமை கருவேல மரங்களை வெட்ட வெட்டியதோ நாட்டு கருவேல மரங்களை! கோர்ட் உத்தரவின்படி ஆய்வு செய்கிறது வனத்துறை
சொன்னது சீமை கருவேல மரங்களை வெட்ட வெட்டியதோ நாட்டு கருவேல மரங்களை! கோர்ட் உத்தரவின்படி ஆய்வு செய்கிறது வனத்துறை
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
கோவை: சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவுப்படி, மாநகர பகுதியில் சீமை கருவேல மரம் வெட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. குனியமுத்தூர் செங்குளத்தில் சீமை கருவேல மரம் வெட்டுவதற்காக முபசீரா ஸ்டீல் நிறுவனத்துக்கு மாநகராட்சி ஒப்பந்தம் வழங்கியது.
அவர்கள் சீமை கருவேலத்துக்கு பதிலாக, நாட்டு கருவேல மரங்களை வெட்டினர். இரு லாரிகளில் மரங்களை எடுத்து சென்றனர். சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் மாநகராட்சி ஊழியர்களும் வெட்டிய மரம், லாரி, ஜே.சி.பி. ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு ரூ.1.27 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அபராதம் மிகவும் குறைவாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தன்னார்வலர்கள் புகார் கூறினர்.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் தொடர்ந்த வழக்கில், ‘சீமை கருவேல மரங்களை வேருடன் அகற்ற வேண்டும். ஆனால் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் நாட்டு கருவேல மரங்களை வேருடன் அகற்றுகிறார்கள். இதனால் பறவைகள், உயிர்ச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது’ என வாதிடப்பட்டது.
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் செங்குளத்தில் எவ்வளவு மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன, அதன் மதிப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றி விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வனத்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர்.
கோர்ட் உத்தரவுப்படி வனத்துறையினர் செங்குளத்தில் ஆய்வு செய்ய சென்றனர். ஆனால் ஆய்வு செய்ய முடியவில்லை.
மழை காரணமாக குளத்தில் நீர் அதிகம் உள்ளது. மரத்தை வேருடன் வெட்டியதால் இப்போது அளவிட முடியாது. நீர் குறைந்ததும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்வோம் என வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.