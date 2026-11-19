/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஒப்பந்ததாரர் நலச்சங்க நிர்வாகிகள் தேர்வு
ADDED : நவ 18, 2026 09:59 PM
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கோவில்பாளையம்: சர்க்கார் சாமக்குளம் ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்கத்தின் தேர்தல் கூட்டம் கோவில்பாளையத்தில் நடந்தது.
தலைவராக மகேந்திரன், செயலாளராக செல்வராஜ், பொருளாளராக கதிரவன், துணைத்தலைவராக சிவராஜ், துணை செயலாளராக கணேசன், மாவட்ட பொறுப்பாளர்களாக வெங்கடேஷ், விஸ்வநாதன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். ஒப்பந்ததாரர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.