/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஆசிரியர் கூட்டணி நிர்வாகிகள் தேர்வு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:46 PM
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வால்பாறை: வால்பாறை வட்டார கிளை, தமிழக ஆசிரியர் கூட்டணியின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யும் கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில் சங்கத்தின் புதிய தலைவராக கென்னடி, செயலாளராக ராஜா, பொருளாளராக முத்தையா, துணை தலைவராக கார்த்திகேயன், துணை செயலாளராக சின்னான், இணை செயலாளராக செல்வக்குமார், மகளிர் அணி செயலாளராக அருணா ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், தணிக்கை குழு உறுப்பினர்களாக இருவரும், மாவட்ட பிரதிநிதிகளாக இருவரும், செயற்க்குழு உறுப்பினர்களாக 11 பேரும் ஒரு மனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
புதிய நிர்வாகிகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டனர்.