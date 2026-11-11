மண் வள மேலாண்மை யுத்திகள் வேளாண் பல்கலையில் கருத்தரங்கு
மண் வள மேலாண்மை யுத்திகள் வேளாண் பல்கலையில் கருத்தரங்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கோவை: மண்ணியல்,வேளாண் வேதியியல் துறை சார்பில், 'கரிம வேளாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கான காலநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கும் மண் வள மேலாண்மை யுத்திகள்' குறித்த கருத்தரங்கு வேளாண் பல்கலையில் நடந்தது.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் தமிழ்ச்செல்வி பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியேற்றத்தை குறைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.
மண்ணில் அங்கக கரிம அளவை அதிகரிக்கும் தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அறிவுறுத்தினார்.
இயற்கை வள மேலாண்மை இயக்குநர் கார்த்திகேயன் மண் நலத்தை பாதுகாக்க கரிம் கார்பன் அளவை அதிகரிப்பது குறித்தும், கரிம வேளாண் தொழில்நுட்பத்தை விவசாயிகளிடம் ஊக்குவிப்பதோடு,கரிம வர்த்தகம் வாயிலாக விவசாயிகளின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பேசினார்.
நிகழ்வில், மண்ணியல் மற்றும் வேளாண் வேதியியல் துறை தலைவர் காளீஸ்வரி, பேராசிரியர் சத்யபாமா, வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.