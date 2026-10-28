கிராம ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர்கள்: புகார் தெரிவிக்க மொபைல் எண்கள் வெளியீடு
கிராம ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர்கள்: புகார் தெரிவிக்க மொபைல் எண்கள் வெளியீடு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
அன்னுார்: அன்னுார் ஒன்றியத்தில், கிராம ஊராட்சிகளில், தனி அலுவலர்களாக, துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஊராட்சித் தலைவர்களின் பதவிக்காலம், 2025 ஜனவரியில் முடிந்ததால், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கிராம ஊராட்சி தனி அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். தற்போது ஊரக வளர்ச்சி துறை, கிராம ஊராட்சிகளுக்கு, மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களை தனி அலுவலராக நியமித்துள்ளது. இதன்படி, அன்னுார் ஒன்றியத்தில் உள்ள 22 ஊராட்சிகள் ஐந்து மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்கள், குடிநீர், தெருவிளக்கு, சாலை வசதி, துாய்மை பணி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் மற்றும் புகார்களை, முதலில் சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி செயலரிடம் தெரிவிக்கலாம். பின் மேல் நடவடிக்கைக்கு தனி அலுவலரிடம் தெரிவிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்கரை செங்கப்பள்ளி, ஆம்போதி, கணுவக்கரை, குப்பனுார் ஆகிய ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர் ரமேஷ் குமார்: 74029 05159.
அல்லப்பாளையம், அ.மேட்டுப்பாளையம், பசூர், கஞ்சப்பள்ளி, ஆகிய ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர் அனிதா: 7402905160.
ஒட்டர்பாளையம், காரேக்கவுண்டம் பாளையம், பொகலுார், வடக்கலுார் ஆகிய ஊராட்சிகளில் தனி அலுவலர் விஜயலட்சுமி: 7402905161.
கரியாம்பாளையம், காட்டம்பட்டி, குப்பேபாளையம், வடவள்ளி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலர் ராஜேஸ்வரி: 7402905162.
மசக்கவுண்டன் செட்டிபாளையம், ஓரைக்கால் பாளையம், குன்னத்துார், பச்சாபாளையம், நாரணாபுரம், பிள்ளையப்பம்பாளையம் ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கு தனி அலுவலர் நவீன்: 7402905163 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, ஒன்றிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.