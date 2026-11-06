செரோவின் ஸ்பெஷல் ஷர்ட்ஸ் 50 செ.மீ. அளவிலும் கிடைக்கும்
செரோவின் ஸ்பெஷல் ஷர்ட்ஸ் 50 செ.மீ. அளவிலும் கிடைக்கும்
UPDATED : நவ 05, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:16 PM
1971 முதல் தரமான ஆடைகள், நேர்த்தியான வடிவமைப்புக்கு பெயர் பெற்ற செரோ நிறுவனம், செரோ, எச்வி, ஏரிக்ஸ் ஆகிய மூன்று பிராண்டுகளில் ஆண்களுக்கான ஆடைகளை வழங்கி வருகிறது. தீபாவளியை முன்னிட்டு பண்டிகை, அலுவலகம், நிகழ்ச்சிகள், அன்றாட பயன்பாட்டுக்கான புதிய ஆடை தொகுப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஜக்கார்டு, சாட்டின், தூய பருத்தி, லினன் கலவை சட்டைகள், மலர், பைஸ்லி மற்றும் நவீன அப்ஸ்ட்ராக்ட் வடிவமைப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.பார்மல், ஸ்ட்ரெட்ச் மற்றும் லினன் வகை பேன்ட் உள்ளன. 6 முதல் 16 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கான அரைக்கை, முழுக்கை சட்டைகளும் பல்வேறு டிசைன்களில் கிடைக்கின்றன. பிரத்யேக ஷோரூம்கள் மற்றும் முன்னணி பல்பிராண்ட் விற்பனையகங்களில் செரோவின் ஆடைகளை வாங்கலாம். சட்டைகள் 50 செ.மீ. அளவு வரையிலும் கிடைக்கின்றன.
– ஹாவுஸ் ஆப் செரோ, ஆர்.எஸ்.புரம் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் மெயின் ரோடு,
துடியலூர்.