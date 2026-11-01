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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/துார்வாராத கால்வாயால் வீதிகளில் கழிவுநீர் தேக்கம்: 49வது வார்டு ஜி.கே.டி. நகரை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆபீசர்ஸ்!

துார்வாராத கால்வாயால் வீதிகளில் கழிவுநீர் தேக்கம்: 49வது வார்டு ஜி.கே.டி. நகரை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆபீசர்ஸ்!

துார்வாராத கால்வாயால் வீதிகளில் கழிவுநீர் தேக்கம்: 49வது வார்டு ஜி.கே.டி. நகரை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆபீசர்ஸ்!

UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM

ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM

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1. பீளமேட்டில் வீட்டுக்குள் புகுந்த கழிவுநீர்



58-வது வார்டு, பீளமேடு சக்தி நகரில் பெய்த மழையால் அரை மணி நேரத்திலேயே கழிவுநீர் வீட்டுக்குள் புகுந்தது. மழைக்காலங்களில் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்க, வடிகால் வசதிகளை சீரமைக்க வேண்டும்.

– திவ்யா, பீளமேடு.

2. சரவணம்பட்டியில் சேறு சகதி



சரவணம்பட்டி, ஜி.கே.எஸ். நகர் பின்புறம் உள்ள ஸ்ரீ சக்தி கார்டனில், சாக்கடை அமைக்கும் பணி முடிந்தும் அதன் மேற்பகுதியில் கான்கிரீட் கலவை போடப்படாமல் உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் சாலை சேறும் சகதியுமாக உள்ளது.

– ஈஸ்வரமுர்த்தி, சரவணம்பட்டி.

3. எல்.ஐ.சி. காலனியில் மழைநீர் தேக்கம்



76-வது வார்டு, எல்.ஐ.சி. காலனி வாசவி அவென்யூவில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் சாலை வசதிகள் இல்லை. போதிய வசதி இல்லாததால் மழைநீர் தேங்கி நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது.

– ரேவதி, எல்.ஐ.சி. காலனி.

4. சௌரிபாளையத்தில் மக்கள் சிரமம்



சௌரிபாளையம், அண்ணாமலை நகர் 4-வது வீதியில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் அப்பகுதி இருளில் மூழ்கி, பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

– திவ்யா, சௌரிபாளையம்.

5. ஜி.கே.டி. நகரில் கால்வாயால் சிக்கல்



ஜி.கே.டி.நகர் 49-வது வார்டில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்கள் பல ஆண்டுகளாகத் தூர்வாரப்படாததால், கழிவுநீர், மழைநீர் வடியாமல் தேங்கி நிற்கிறது.

– பூபதி, ஜி.கே.டி., நகர்.

7. ஆவாரம்பாளையத்தில் இருள்



ஆவாரம்பாளையம், ஜானகி அம்மாள் லேஅவுட், அம்பாள் நகரில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.

– முத்துக்குமார், ஆவாரம்பாளையம்.

8. வீரகேரளத்திலும் அதே நிலை



வீரகேரளம், லிங்கனூரில் உள்ள லிங்கே கவுண்டர் வீதியில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.

– குமரேசன், வீரகேரளம்.

9. புரூக்பீல்ட்ஸ் எதிரே சுகாதாரக்கேடு



புரூக்பீல்ட்ஸ் மால் எதிரே உள்ள சாக்கடை மோசமான நிலையில் உள்ளதால், அப்பகுதியில் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

– ஹரிஷ், காந்திபுரம்.

10. கிருஷ்ணா காலனியில் வீட்டு முன் குப்பை



திருச்சி சாலை, கிருஷ்ணா காலனி, நாராயணா அவென்யூவில் உள்ள ராயல் ஸ்கைலைன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு முன்பு குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது. தேங்கியுள்ள குப்பையை விரைவில் அகற்ற வேண்டும்

– கீதா, கிருஷ்ணா காலனி.

11. வீரகேரளத்தில் குப்பைக் குவியல்



வீரகேரளத்தில் தெருவில் மலைபோல் குப்பை குவிந்து கிடக்கிறது. அருகில் மருத்துவமனை அமைந்துள்ள நிலையில், அகற்றப்படாத குப்பையால் நோய்த்தொற்று அபாயம் உள்ளது.

– உன்னிகிருஷ்ணன், வீரகேரளம்.

6. நஞ்சப்பா நகரில் சாலை ஆக்கிரமிப்பு


நஞ்சப்பா நகரில் உள்ள ஏ.டி.கே. ஸ்கேன் சென்டருக்கு வரும் வாகனங்கள், பிரதான சாலையில் பாலத்தின் இருபுறமும் நிறுத்தப்படுவதால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. இதனால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரிவதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன், பள்ளி மாணவர்கள் ஆபத்தான நிலையில் சாலையைக் கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது.
– ராதா, நஞ்சப்பா நகர்.



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