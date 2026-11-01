துார்வாராத கால்வாயால் வீதிகளில் கழிவுநீர் தேக்கம்: 49வது வார்டு ஜி.கே.டி. நகரை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆபீசர்ஸ்!
துார்வாராத கால்வாயால் வீதிகளில் கழிவுநீர் தேக்கம்: 49வது வார்டு ஜி.கே.டி. நகரை கொஞ்சம் கவனிங்க ஆபீசர்ஸ்!
UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM
1. பீளமேட்டில் வீட்டுக்குள் புகுந்த கழிவுநீர்
58-வது வார்டு, பீளமேடு சக்தி நகரில் பெய்த மழையால் அரை மணி நேரத்திலேயே கழிவுநீர் வீட்டுக்குள் புகுந்தது. மழைக்காலங்களில் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்க, வடிகால் வசதிகளை சீரமைக்க வேண்டும்.
– திவ்யா, பீளமேடு.
2. சரவணம்பட்டியில் சேறு சகதி
சரவணம்பட்டி, ஜி.கே.எஸ். நகர் பின்புறம் உள்ள ஸ்ரீ சக்தி கார்டனில், சாக்கடை அமைக்கும் பணி முடிந்தும் அதன் மேற்பகுதியில் கான்கிரீட் கலவை போடப்படாமல் உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் சாலை சேறும் சகதியுமாக உள்ளது.
– ஈஸ்வரமுர்த்தி, சரவணம்பட்டி.
3. எல்.ஐ.சி. காலனியில் மழைநீர் தேக்கம்
76-வது வார்டு, எல்.ஐ.சி. காலனி வாசவி அவென்யூவில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் சாலை வசதிகள் இல்லை. போதிய வசதி இல்லாததால் மழைநீர் தேங்கி நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது.
– ரேவதி, எல்.ஐ.சி. காலனி.
4. சௌரிபாளையத்தில் மக்கள் சிரமம்
சௌரிபாளையம், அண்ணாமலை நகர் 4-வது வீதியில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் அப்பகுதி இருளில் மூழ்கி, பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
– திவ்யா, சௌரிபாளையம்.
5. ஜி.கே.டி. நகரில் கால்வாயால் சிக்கல்
ஜி.கே.டி.நகர் 49-வது வார்டில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்கள் பல ஆண்டுகளாகத் தூர்வாரப்படாததால், கழிவுநீர், மழைநீர் வடியாமல் தேங்கி நிற்கிறது.
– பூபதி, ஜி.கே.டி., நகர்.
7. ஆவாரம்பாளையத்தில் இருள்
ஆவாரம்பாளையம், ஜானகி அம்மாள் லேஅவுட், அம்பாள் நகரில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.
– முத்துக்குமார், ஆவாரம்பாளையம்.
8. வீரகேரளத்திலும் அதே நிலை
வீரகேரளம், லிங்கனூரில் உள்ள லிங்கே கவுண்டர் வீதியில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.
– குமரேசன், வீரகேரளம்.
9. புரூக்பீல்ட்ஸ் எதிரே சுகாதாரக்கேடு
புரூக்பீல்ட்ஸ் மால் எதிரே உள்ள சாக்கடை மோசமான நிலையில் உள்ளதால், அப்பகுதியில் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
– ஹரிஷ், காந்திபுரம்.
10. கிருஷ்ணா காலனியில் வீட்டு முன் குப்பை
திருச்சி சாலை, கிருஷ்ணா காலனி, நாராயணா அவென்யூவில் உள்ள ராயல் ஸ்கைலைன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு முன்பு குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது. தேங்கியுள்ள குப்பையை விரைவில் அகற்ற வேண்டும்
– கீதா, கிருஷ்ணா காலனி.
11. வீரகேரளத்தில் குப்பைக் குவியல்
வீரகேரளத்தில் தெருவில் மலைபோல் குப்பை குவிந்து கிடக்கிறது. அருகில் மருத்துவமனை அமைந்துள்ள நிலையில், அகற்றப்படாத குப்பையால் நோய்த்தொற்று அபாயம் உள்ளது.
– உன்னிகிருஷ்ணன், வீரகேரளம்.