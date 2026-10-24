மூன்றாவது வார்டில் சாக்கடை நீர் தேக்கம்; நோய் பெருக்கம்: சீரங்கராய ஓடை பள்ளத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
மூன்றாவது வார்டில் சாக்கடை நீர் தேக்கம்; நோய் பெருக்கம்: சீரங்கராய ஓடை பள்ளத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி மூன்றாவது வார்டில், பவானி ஆற்றில் புதிதாக படித்துறை அமைக்கவும், சீரங்கராய ஓடையை தூர் எடுக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி மூன்றாவது வார்டில், வ.உ.சி., ஐந்து வீதிகள், பிள்ளையார் கோவில் வீதி, வடக்கு அண்ணாஜி சாலை, சிறுமுகை சாலை, அப்பாநாயக்கர் வீதி, காவலர் குடியிருப்பு பகுதி ஆகிய பகுதிகள் அமைந்துள்ளன. இந்த வார்டில், 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில், 2100 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த வார்டின் கவுன்சிலராக உமாமகேஸ்வரி உள்ளார்.
சாரதாதேவி: வ.உ.சி., வீதியில் உள்ள நகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடத்தில் மின் விளக்குகள் உடைந்துள்ளன. இரவில் பெண்கள் கழிப்பிடத்திற்கு செல்ல பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது.
ஜெயந்தி: வ.உ.சி., மெயின் வீதியில் குப்பைகள் குவிந்து கிடக்கின்றன.சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள், குப்பைகளை சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முத்துலட்சுமி: இந்த வார்டில் உள்ள சீரங்கராய ஓடையில் கழிவு நீர் வரும் வழியில், குப்பைகள் அடைத்துக் கொள்வதால், ஆங்காங்கே கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது. துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எனவே ஓடையை சுத்தம் செய்து, கழிவுநீர் தடையில்லாமல் செல்ல நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரமேஷ்: வ.உ.சி., வீதியில் உள்ள பவானி ஆறு படித்துறையில், இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் துணிகளை துவைத்து வந்தனர். பவானி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கால், படித்துறை சேதம் அடைந்தது. இதனால் தற்போது பொதுமக்கள் துணிகளை துவைக்க, இடவசதி இல்லாமல், அவதிப்படுகின்றனர். நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் படித்துறை அமைக்க வேண்டும்.
உமாமகேஸ்வரி, கவுன்சிலர்: வ.உ.சி., முதல் வீதி குறுக்கு சந்து, நான்காவது வீதியில் சாக்கடை கால்வாய்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன. கழிவு நீர் வெளியேறாமல் தேங்கி நிற்பதால், துர்நாற்றம் வீசுவதால் சுகாதார சீர்கேடும் ஏற்படுகிறது. சாக்கடை கால்வாய்களை மராமத்து பணிகள் செய்து, சீரமைக்க வேண்டும்.
சிறுமுகை மெயின் சாலையில் உள்ள வள்ளுவர் பள்ளி, காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், புதிதாக கட்டிய வார சந்தை கட்டடத்தில் இருந்து, வெளியேறும் கழிவு நீர் செல்ல வழி இல்லாமல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் இப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். எனவே கழிவுநீர் செல்ல கல்வெட்டினை அப்புறப்படுத்தி, புதிதாக சாக்கடை அமைக்க வேண்டும்.
அப்பாநாயக்கர் வீதியில் உள்ள சாக்கடையும், நடைபாதையும் ஒன்றாக உள்ளது. அதனால் கழிவுநீர் மக்கள் குடியிருக்கும் வீடுகளில் புகுந்து, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. கழிவுநீர் செல்லும் கால்வாயினை, புதிதாக கான்கிரீட் சாக்கடையாக உயரமாக கட்ட வேண்டும். தற்போது நகராட்சி வாரச்சந்தை மூடப்பட்டுள்ளது. இதை புதிதாக ஏலம் விட்டு, திறக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக நகராட்சிக்கு பல லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும். எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் வார சந்தை கடைகளை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சீரங்கராய ஓடை பள்ளத்தை தூர் எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கவுன்சிலர் கூறினார்.