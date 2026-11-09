/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பாலியல் தொல்லை 56 வயது நபர் கைது
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 11:56 PM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம் பட்டாம்பி வல்லப்புழை பகுதியை சேர்ந்த ஜாபர் 56, நேற்று முன்தினம் மதியம் சொரனுார் நகரில் உள்ள திரையரங்கில் திரைப்படம் காண சென்றுள்ளார்.
அங்கு, 13 வயது சிறுமியிடம், பாலியல் நோக்கத்துடன் தவறாக நடந்து கொண்டுள்ளார். சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், சொரனுார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். எஸ்.ஐ. நஜீப் தலைமையிலான போலீசார் கைது செய்தனர்.