‘சிறுதுளி’ முயற்சியால் 2,600 மரக்கன்று நடவு

UPDATED : நவ 15, 2026 10:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
கோவை: அனைத்து ரோட்டரி கிளப் ஆதரவுடன் மேற்கு ரோட்டரி கிளப் தலைமையில், ‘மிஷன் ஒரு லட்சம் மரங்கள்’ என்ற திட்டத்தை சிறுதுளி அமைப்பு செயல்படுத்துகிறது.
பேரூர் செட்டிபாளையம் ஊராட்சியில், ‘ரோட்டரி யுனைட் வனம்’ பகுதியில், அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியின் 1983–87ம் ஆண்டு முன்னாள் மாணவர்கள், 1,300 மரக்கன்றுகளை நடவு செய்தனர்.
சிறுதுளியின் அடுத்த முயற்சியாக, ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியா, லேடீஸ் சர்க்கிள் இந்தியா நிதியுதவியுடன், சவுரிபாளையத்தில் உள்ள ஜி.வி. ரெசிடென்சியில் 1,300 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டன.
எம்.எல்.ஏ. கிரிபிரசாத் துவக்கி வைத்தார். கவுன்சிலர் மோகன், ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியா தேசிய தலைவர் விஷ்ணு பிரபாகர், சிறுதுளி நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதா மோகன் முன்னிலை வகித்தனர். பெர்க்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி, நேஷனல் மாடல் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் மரக்கன்று நட்டனர்.
சிறுதுளி அமைப்பினர் கூறுகையில், ‘2003 முதல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறுதுளி கவனம் செலுத்தி வருகிறது. கூட்டு முயற்சியால் நகர்ப்புறங்களில் பசுமை பகுதிகளை உருவாக்குவதுடன், பல்லுயிர் பெருக்கத்தை மேம்படுத்தவும், காற்று மாசை குறைக்கவும், சுற்றுச்சூழல் சமநிலை பாதுகாக்கவும் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் வளம் நிறைந்த நகரமாக கோவையை மாற்றுவதில் சிறுதுளி தனது பங்களிப்பை தொடர்ந்து வழங்கும்’ என்றனர்.