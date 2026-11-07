துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனையிடம் ரூ.16 லட்சம் மோசடி
துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனையிடம் ரூ.16 லட்சம் மோசடி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
கோவை: துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனையிடம் ரூ.16 லட்சம் மோசடி செய்த பெண் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.கோவை சிங்காநல்லுார் நஞ்சப்பா நகரை சேர்ந்தவர் அனுபிரபா, 30. தேசிய அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனை. பல பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். குனியமுத்துார் ரைபிள் அகாடமி இணைச் செயலாளர், பயிற்சியாளராக இருந்து வருகிறார்.
இவரது தாயார் ராஜேஸ்வரிக்கு, சூலுார் கண்ணம்பாளையத்தில் 20 சென்ட் நிலம் உள்ளது. நிலத்தை இருவருக்கு விற்க 2010 ம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆனால், விற்பனை செய்யவில்லை. இதுகுறித்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
அனுபிரபாவின் அகாடமியில் பயிற்சி எடுத்து வரும் மாணவி ஒருவரின் தாயார் தனலட்சுமி அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி நிலப்பிரச்னையை முடித்து தருவதாக கூறியுள்ளார். பிரச்னையை தீர்க்க ரூ.16 லட்சத்தை கொடுத்துள்ளார். ஆனால், தனலட்சுமி பிரச்னையை தீர்க்கவில்லை, பணத்தையும் திருப்பித்தரவில்லை.
பணத்தை கேட்ட போது, தனலட்சுமி காசோலைகளை வழங்கினார். ஆனால், அவை திரும்பி விட்டன. மேலும், பணத்தை கொண்டு திரைபடம் ஒன்றை தயாரித்தது தெரிந்தது. அனுபிரபா புகாரில் சிங்காநல்லுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.