மாநகராட்சி வணிக வளாகம் முன் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து கடைகள்
மாநகராட்சி வணிக வளாகம் முன் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து கடைகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
கோவை: கோவை – மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் பன்னீர்செல்வம் பூ மார்க்கெட் உள்ளது. இது, மாநகராட்சி மேற்கு மண்டலம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. எதிர் திசையில் உள்ள பூ மார்க்கெட் மற்றும் சிவன் கோயில் அருகே உள்ள வணிக வளாகம் மத்திய மண்டலம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
ரோட்டில் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்து சிவன் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. கோயிலை இடிக்க மாட்டார்கள் என்கிற துணிச்சலால் கோயில் பகுதி வரை, அருகில் உள்ள அனைத்து கடைக்காரர்களும் தங்களது கடைக்கு முன் ஷெட் அமைத்து நீட்டித்திருக்கின்றனர்.
மண் பானை கடை, பூக்கடைகள், பூஜை பொருட்கள் விற்கும் கடைக்காரர்கள் ஆக்கிமித்திருக்கின்றனர். கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் ரோட்டில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால், அகலம் சுருங்கியிருக்கிது. ஒரு கார் செல்லும் அளவுக்கே இடம் கிடைக்கிறது. ‘பீக் அவர்ஸ்’ சமயத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது.
பூ மார்க்கெட் இருபுறமும் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்காமல் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். இரு சக்கர வாகனங்களை ஓரத்தில் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்து, ரோட்டை முழுமையான பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் நெருக்கடி தீரும்.