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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ வ.உ.சி. மைதானம் நவீன உணவு வீதி அமைக்க இடம் தேர்வு :கடும் விதிகளுடன் கடைகள் செயல்படும்

வ.உ.சி. மைதானம் நவீன உணவு வீதி அமைக்க இடம் தேர்வு :கடும் விதிகளுடன் கடைகள் செயல்படும்

வ.உ.சி. மைதானம் நவீன உணவு வீதி அமைக்க இடம் தேர்வு :கடும் விதிகளுடன் கடைகள் செயல்படும்

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:58 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:58 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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கோவை:தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட 5 நகரங்களில் சுகாதார உணவு வீதி உருவாக்க அரசு முடிவு செய்தது. கோவையில் இதற்கு இடம் தேடிய அதிகாரிகள், வ.உ.சி. பூங்காவை ஒட்டியுள்ள மைதானத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர்.

ஏற்கனவே இந்த இடத்தில் பல சிறு கடைகளும் தள்ளுவண்டி கடைகளும் உணவு வியாபாரம் செய்கின்றன. அவற்றை மத்திய அரசின் புதிய விதிகளுக்கு ஏற்றபடி மேம்படுத்தவும், கூடுதல் கடைகளை சேர்க்கவும் மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. உணவும் அது வழங்கப்படும் இடமும் மிகவும் சுத்தமாக இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் நிதியும் வழங்குகிறது.

இங்குள்ள கடைகளை உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். அனைத்து கடைகளிலும் உணவுகள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்களில் மூடி வைக்கும் வசதி இருக்க வேண்டும் என அரசு கூறியுள்ளது. மக்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதற்கும், கை கழுவவும் பொதுவான ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

ஒவ்வொரு கடை முன்பும் மக்கும், மக்கா குப்பைகளுக்கு தனித்தனி கலரில் குப்பை தொட்டி வைப்பது, குறுகிய தொலைவில் நடமாடும் கழிவறைகள் அமைப்பது, பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிப்பது ஆகியன கட்டாயமாக பின்பற்றப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

'' சுகாதார உணவு வீதியில் கொண்டு வர உள்ள நவீன வசதிகள் குறித்து உரிமையாளர்களுக்கு விளக்கி உள்ளோம். புது விதிகளுக்கு பொருத்தமாக கடையில் மாற்றங்கள் செய்ய, மாநகராட்சியே கடன் ஏற்பாடு செய்யும். தரமான, ஆரோக்யமான உணவு சுத்தமான சூழலில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வோம். 5 நகரங்களிலும் உணவு வீதி ஒரே டிசைனில் அமைக்கப்படும்” என உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி அனுராதா தெரிவித்தார்.

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