ரவுடி ஹேர்ஸ்டைலில் பள்ளி மாணவர்கள் சுற்றலாமா? அமைச்சர் பேச்சால் முடியில்லாத விவாதம்
ரவுடி ஹேர்ஸ்டைலில் பள்ளி மாணவர்கள் சுற்றலாமா? அமைச்சர் பேச்சால் முடியில்லாத விவாதம்
UPDATED : நவ 06, 2026 03:30 AM
ADDED : நவ 06, 2026 03:09 AM
விருதுநகர் மாவட்டம் அயன்ரெட்டியபட்டி அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில், அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேசியது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
பள்ளிக்கு ஒழுங்கற்ற முறையில் (ரவுடி போல) முடி வெட்டி வரும் மாணவர்களை
அனுமதிக்கக் கூடாது; அவர்களுக்கு ஆசிரியர்களே மொட்டை அடித்துவிடலாம் என்று
அமைச்சர் பேசினார்.
இந்த பேச்சுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும்
விவாதத்தை சூடாக்கி இருக்கிறது. அமைச்சரின் கருத்தை ஆதரிப்போரின் பார்வை
ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்துவதாக உள்ளது.
பள்ளிக்கூடம் என்பது கல்வி
கற்கும் இடம், அங்கே அனைத்து மாணவர்களும் சமமாகவும், ஒழுக்கத்துடனும்
காணப்பட வேண்டும். இத்தகைய 'ரவுடி ஹேர் ஸ்டைல்கள்' மாணவர்களின் கவனத்தை
திசைதிருப்பும் என்பதால் கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் என்று இவர்கள்
கருதுகின்றனர்.
அமைச்சரின் பேச்சுக்கு எழுந்த எதிர்ப்பை
தொடர்ந்து, சக அமைச்சர்கள் விளக்கம் அளித்தனர். ஜெகதீஸ்வரி தனது சொந்த
பிள்ளைகளாக நினைத்து, அவர்களின் எதிர்கால நலன் மற்றும் ஒழுக்கத்தின் மீதான
அக்கறையினால் மட்டுமே, தாயன்பின் வெளிப்பாடாக இப்படி பேசினாரே தவிர, அதில்
உள்நோக்கம் எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஒழுங்கீனம்
என்பது வீட்டிலிருந்தே தொடங்குகிறது என்பதால், தங்களின் பிள்ளைகள்
பள்ளிக்கு எப்படி செல்கிறார்கள் என்பதை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும் என்ற
ஜெகதீஸ்வரியின் கருத்தை பலர் வரவேற்கிறார்கள்.
அமைச்சரின் கருத்தை எதிர்ப்போரின் பார்வை, தனி மனித உரிமை மற்றும் உளவியல் ரீதியான அடிப்படையை கொண்டிருக்கிறது.
ஒரு மாணவனுக்கு அவனது விருப்பத்திற்கு மாறாக பள்ளியில் கட்டாயப்படுத்தி
மொட்டை அடிப்பது என்பது அந்த குழந்தையை மற்ற மாணவர்கள் மத்தியில் கடுமையான
அவமானத்திற்கு உள்ளாக்கும். இது மாணவர்களின் மனதில் ஆழமான மன உளைச்சலையும்,
பள்ளிக்கு செல்ல வெறுப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஒழுக்கத்தை
கற்றுக்கொடுக்க அறிவுரைகளோ அல்லது பெற்றோரை அழைத்து பேசுவதோ தான் சரியான
வழியே தவிர, 'மொட்டை அடிப்பது' போன்ற கடுமையான உடல்ரீதியான அல்லது தோற்ற
ரீதியான தண்டனைகள் சட்டப்படியும், மனித உரிமை ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள
முடியாதவை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் இணையவாசிகள் கண்டனம்
தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒழுக்கம் என்பதை பொருத்தவரை, யாரும் எந்த
சமரசமும் செய்துகொள்ள கூடாது; அதற்கு இடம் அளித்தால் சமூகத்துக்கு கேடு
என்பதை உண்ர வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் ஜீரோ டாலரன்ஸ் என்ற கொள்கை, ஒரு
தனிமனிதனை மிகச்சிறந்த உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மிக முக்கியமான குணம்.
அதைவிட பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பள்ளி நிர்வாகம்
வற்புறுத்தவோ கட்டுப்படுத்தவோ முயற்சி செய்யாத போதிலும், பெரும்பாலான
மாணவர்கள் சுய ஒழுக்கத்தோடு நாகரிகமான முறையில் முடி வெட்டி செல்கின்றனர்
என்பது தான்.
வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள் மூலம் வரும் ஒழுக்கத்தை
விட, நமக்கு நாமே வகுத்துக்கொள்ளும் சுய ஒழுக்கத்திற்கு ஆயுள் அதிகம்,
அதுவே உண்மையான வலிமையும் கூட.
பள்ளிக்கூடம் என்பது வெறும்
பாடங்களை மட்டும் படிக்கும் இடமல்ல; எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு தேவையான
பண்புகளையும், சமூக பொறுப்பையும் கற்றுக் கொள்ளும் இடம். அங்கு ஒழுக்க
விஷயத்தில் எந்தவொரு சமரசமும் இருக்கக் கூடாது என்பது சர்வதேச அளவில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சித்தாந்தம்.
மற்ற நாடுகளில் எப்படி?
பள்ளிகளில்
கடுமையான ஒழுக்க விதிகளை பின்பற்றுவதில் உலக நாடுகள் பலவும் 'ஜீரோ
டாலரன்ஸ்' (சற்றும் சகிப்புத்தன்மையற்ற) கொள்கையையே கடைபிடிக்கின் றன.
பிரிட்டன்,
ஆஸ்திரேலியா நாடுகளின் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் எக்ஸ்ட்ரீம்
ஹேர்ஸ்டைல்ஸ் என்கிற தீவிரமான சிகை அலங்காரங்கள், வண்ணங்கள், கோடுகள்
போடுவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விதிகளை மீறினால்
வகுப்பறையை விட்டு தனியாக அமர வைப்பது (Isolation) அல்லது வீட்டிற்கு
அனுப்புவது போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
சிங்கப்பூர்
மற்றும் மலேசியாவில் மாணவர்கள் மிக எளிய, குட்டையாக கத்தரித்த முடியை
மட்டுமே வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற கடுமை யான சட்டம் அமலில் உள்ளது.
பள்ளிகளில் அனைவரும் சமம் என்ற பிம்பத்தை உருவாக்கவும், மாணவர்களின் கவனம்
படிப் பிலிருந்து சிதையாமல் இருக்கவும் இத்தகைய விதிகள் உலகளவில்
பின்பற்றப்படுகின்றன.
தோற்றமும் மனித புத்தியும்
உடை மற்றும் சிகை அலங்காரம் மனிதர்களின் நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்விக்கு, உளவியல் 'ஆம்' என்றே பதிலளிக்கிறது.
'என்குளோத்டு
காக்னிஷன்' என்ற உளவியல் தத்துவத்தின்படி, நாம் அணியும் உடையும், நம்
தோற்றமும் நம்முடைய மூளையின் செயல்பாட்டையும், கவனிக்கும் திறனையும்
நேரடியாக மாற்றியமைக்கும் திறன் கொண்டவை.
ஸ்பைக்கி, பங்க், மொஹாக்
போன்ற சிகை அலங்காரங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு 'கிளர்ச்சி' (Rebellion) அல்லது
'பயமற்ற' தன்மையை காட்டுவதற்காக உருவானவை. இவற்றை தொடர்ந்து பின்பற்றும்
மாணவர்களின் உடல் மொழியிலும், நடத்தையிலும் அறியாமலேயே ஒரு முரட்டுத்தனம்
அல்லது அதீத துணிச்சல் குடியேற வாய்ப்புள்ளது.
முறையான, நேர்த்தியான தோற்றம் மனிதர்களை நிதானமாகவும், பொறுப்புடனும், தொலைநோக்கு பார்வையுடனும் சிந்திக்க வைக்கிறது.
மக்கள் மனசு
ஒழுக்கம் தான் முக்கியம்
பள்ளி மாணவர்கள் ஒழுங்காக முடி வெட்டிக்கொண்டு வர வேண்டும் என
அறிவுறுத்தியும் கேட்காத மாணவர்களுக்கு மொட்டை போடும் நடவடிக்கை சரியானதே. பள்ளிக்கு செல்லும்போது ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் முக்கியம். இல்லை என்றால் சமூகம் சீரழிந்து விடும்.
-சியா, கோட்டைமேடு.
அசிங்கமா இருக்கு
எந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற நெறிமுறை உள்ளது. அதை அமைச்சர் பின்பற்றியிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைய மாணவர்களும் அதற்கேற்ப தலைமுடியை ஸ்டைல் என்ற பெயரில் மிக மோசமாக கட்டிங் செய்து வலம் வருகின்றனர். பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கிறது. பள்ளி மாணவன் என்ற தகுதிக்கு பொருத்தமாக பார்ப்பதற்கு லட்சணமாக கட்டிங் செய்து வந்தால் சமூகத்தில் மரியாதை கிட்டும்.
-மனோகரன், நேரு ஸ்டேடியம்.
சிந்திப்பது அவசியம்
சில மாணவர்களின் சிகை அலங்காரத்தை பார்க்கும்போது, அமைச்சர் அறிவுரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதே. மாணவர்களை அடிக்காமல், தவறை சுட்டிக்காட்டி கண்டிப்பதற்கு இது ஒரு மாற்று வழி. இருப்பினும், இந்த நடவடிக்கை நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு பதிலாக எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதையும் யோசிக்க வேண்டும்.
--தங்கராஜ், சிங்காநல்லூர்.
பீட்டி வாத்தியார் அவசியம்
மொட்டை அடிக்க வேண்டும் எனக் கூறியது தவறு. ஆனால், இன்றைய மாணவர்கள் தங்களது முடியை இஷ்டத்துக்கு வெட்டிக் கொள்கின்றனர். இது ஒழுக்கமின்மையை காட்டுகிறது. மாணவர்கள் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க 'டீசன்டாக' முடி வெட்டி வரச் சொல்வது அவசியம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை மாணவர்கள் ஒழுங்காக முடி வெட்டி வருவதை உடற்பயிற்சி ஆசிரியர்கள் கவனிப்பர். தற்போது அந்த நடைமுறைகள் இல்லை.
-வி.திருநாவுக்கரசு, 67, உக்கடம்.
அவமானப்படுத்த கூடாது
மொட்டை அடிக்க வேண்டும் என்று பொதுவெளியில் கூறுவது வருத்தத்திற்கு உரியது. மாணவர்களிடம் ஒழுக்கத்தை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம். , ஒழுக்கத்தை எவ்வாறு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதில்தான் நல்ல
நிர்வாகத்தின் அணுகுமுறை வெளிப்படும். முதலில் அனைத்து தலைமை
ஆசிரியர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்க வேண்டும். தவறு செய்தால் திருத்த வேண்டும்; தண்டித்து அவமானப்படுத்தகூடாது. கல்வி என்பது
அச்சத்தின் வாயிலாக அல்ல; புரிதலின் வாயிலாக உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
- சதீஷ்குமார், வடவள்ளி
பெற்றோரை கேளுங்க!
மாணவர்கள் தாறுமாறாக முடிவெட்டி பள்ளிக்கு வருவது தவறு தான். அதற்காக மொட்டை அடித்து தண்டிப்பது அதைவிட பெரிய தவறு. இதனால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு மாணவன் ஏதாவது செய்து கொண்டால் யார் பொறுப்பு? பொறுமையாக பேசி புரியவைப்பது ஆசிரியர் கடமை. கேட்கவில்லை என்றால் பெற்றோரை வரச்சொல்லி கண்டிக்கலாம்.
-தமிழரசன், காந்திபுரம்.
தப்பே இல்லைங்க!
ஆசிரியர்களின் அடிக்கு பயந்த காலம் மாறி, ஆசிரியர்களை மாணவர்கள்
கத்தியை காட்டி மிரட்டும் காலமாக மாறிவிட்டது. 'ஸ்டைல்' என்ற பெயரில் ரவுடி போல் ஹேர்ஸ்டைல் வைக்கின்றனர். தப்பு தப்பாக முடி வெட்டி வருபவர்களுக்கு மொட்டை அடித்துவிடுங்கள் என்று அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கூறியது
நகைச்சுவையாக தெரியலாம். மாணவர்களை திருத்த அப்படி செய்வதில்
தவறில்லை.
--கண்ணன், நஞ்சப்பா ரோடு.
ரவுடி தோற்றம் தேவையா
பள்ளிக்கு ஒழுங்காக முடிவெட்டி முறையாக வர வேண்டும் என்பது கட்டாயம்
தான். ரவுடி மாதிரி தோற்றத்துடன் வருவது சரியல்ல. ஆனால் அதை திருத்த வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோருடையது. எனவே, பெற்றோரை அழைத்து
எச்சரிக்கலாம். பள்ளியில் முடி வெட்டுவதும் மொட்டை போடுவதும் வேண்டாத வேலை.
-- தேவகி, செல்வபுரம்.
அன்பால் நல்வழி படுத்தணும்!
பள்ளி குழந்தைகளின் பிரச்னையாக கருதக் கூடாது; இது சமுதாய பிரச்னை. மிரட்டுவதால் மாற்றம் வராது. மிரட்டினால் அவர்களுக்கு புரியாது; அவர்கள் சொன்னால் நாம் ஏன் கேட்க வேண்டும் என்றே நினைப்பார்கள். ரவுடி போல் முடி வளர்த்து வருகிறார்கள் என்றால், பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டில் அவர்கள்
இல்லாமல் இருக்கலாம். மற்றவர்களை ரோல் மாடலாக பார்த்து தங்களை
மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். அன்பால் நல்வழிப்படுத்தணும். ஒவ்வொருவருக்கும் தனி மனித பொறுப்பு வேண்டும்.
- லதா, அறம் அறக்கட்டளை, ராம்நகர்.
கருத்து தவறு இல்லை
பள்ளி என்றால் சீருடை, தலை சரியாக வாரிச்செல்வது என்பது கட்டாயம். இதில் எவ்வித மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. மொட்டை அடித்துவிடுங்கள் என கூறுவதை ஏற்க முடியாது. அதே சமயம் பல முறை கூறியும் அடங்காத மாணவர்களை கண்டிப்பதுடன், பெற்றோரிடம் தெரிவிக்கவேண்டியதும் பள்ளியின் கடமை. அமைச்சர் கருத்து தவறு இல்லை; தீர்வுதான் நெருடல். அமைச்சரே சொல்லி விட்டார் என்று ஆசிரியர் மொட்டை அடித்து, அதனால் மாணவன் ஏதாவது செய்து கொண்டால் யார் பொறுப்பு ஏற்பது?
-ஜெனிபர் அருள், கீரணத்தம்