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﻿ சித்த மருத்துவ பிரிவு தலைமையின்றி தவிப்பு

﻿ சித்த மருத்துவ பிரிவு தலைமையின்றி தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:52 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:52 AM

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கோவை: கோவை உட்பட 20 மாவட்டங்களில், சித்த மருத்துவ பிரிவுக்கு மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர்கள் இல்லை.

தமிழகத்தில் 289 அரசு சித்த மருத்துவமனைகள், 790 அரசு சித்த மருந்தகங்கள் செயல்படுகின்றன. கொரோனா தொற்றுக்கு பிறகு, சித்த மருத்துவத்தை தேடி மக்கள் வருவது அதிகரித்துள்ளது.

ஆனால் மாநில அரசு, போதிய மருத்துவ அலுவலர்கள் நியமிக்காததோடு, பதவி உயர்வும் வழங்காமல் உள்ளதாக சித்த மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

அரசு மருத்துவமனை உதவி சித்த மருத்துவ அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'தமிழகம் முழுவதும் 20 மருத்துவ அலுவலர்களே உள்ளனர். கோவை, திருப்பூர் ஆகிய இரு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு அலுவலரே பணியில் உள்ளார்.

சிலர், மூன்று மாவட்டங்கள் சேர்த்து நிர்வகிக்கின்றனர். இதனால் தலைமை மருத்துவமனையில், வெளிநோயாளிகள் பிரிவு சிகிச்சைக்கு, வட்டார, ஆரம்ப சுகாதார நிலைய உதவி சித்த மருத்துவர்கள் மாற்றுப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர்.

'இவர்களுக்கு 20 ஆண்டுகளாக,பதவி உயர்வு வழங்கவில்லை. நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிரமம் உள்ளது. அலோபதி போல மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் தரவேண்டும்' என்றனர்.

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