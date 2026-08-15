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﻿ பரத் வித்யா நிகேதன்  பள்ளியில் வெள்ளி விழா 

﻿ பரத் வித்யா நிகேதன்  பள்ளியில் வெள்ளி விழா 

ADDED : ஆக 13, 2026 04:31 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:31 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, ஆச்சிப்பட்டி பரத் வித்யா நிகேதன் மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளியின், வெள்ளி விழா சக்தி கன்வென்சன் ஹாலில் நடந்தது. பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை தலைவர் முத்துசாமி துவக்கி வைத்து, மாணவர்கள் முன்னேற்றம் தொழில் சார்ந்த துறையிலும், விளையாட்டு போட்டிகளிலும் அமைய வேண்டும் என வலியுறுத்தி பேசினார்.

பள்ளியின் தாளாளர் சாந்தி ஆனந்த் வரவேற்றார். பள்ளி செயலர் ஆனந்த் தலைமை வகித்து பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு பள்ளி முதல்வரும், ஆசிரியர்களும் முதன்மையானவர்கள் எனக்கூறி பாராட்டினார். பள்ளி முதல்வர் டாக்டர் சந்தோஷ்குமார் ஆண்டறிக்கை வாசித்தார்.

பள்ளியின் மேலாண்மை குழு உறப்பினர் டாக்டர் பரத் முருகவேல் முன்னிலை வகித்தார். பள்ளி மாணவர்களின் பரதம், குழு நடனம், நாடகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா ஆனந்த் நன்றி கூறினார்.

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