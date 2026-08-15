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சிங்காநல்லூர் தொடர் திருட்டு: 5 பெண்கள் கைது

சிங்காநல்லூர் தொடர் திருட்டு: 5 பெண்கள் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 08:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:31 PM

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கோவை, ஆக. 15–

சிங்காநல்லுார் பேக்கரி ஒன்றில்,  குழந்தையுடன் வந்த 5 பெண்கள் டீ கேட்டனர். கடை உரிமையாளர் கல்லா பெட்டியில் பணம் எடுக்க திரும்பியபோது, ரூ.6,500 மதிப்புள்ள பொருட்களை திருடி பெண்கள் தப்பி சென்றனர்.

ஜி.வி ரெசிடென்சியில் வீடுகளுக்குள் புகுந்து திருட முயன்ற கும்பலை மக்கள் மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.  இதே கும்பல், அங்கு ஜூன் மாதம் 1.5 லட்சம் ரூபாய் கட்டுமான பொருட்களை திருடி சென்றது சி.சி.டி.வி., பதிவுகள் மூலம் தெரியவந்தது. 

போலீசார் விசாரணை நடத்தி, பாலக்காடு மரியா, காளியம்மாள், முத்தாச்சி, கவுரி, பழனியம்மாள் ஆகியோரை கைது செய்தனர். 

சிங்காநல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் அர்ஜூன்குமார் ‘‘இவர்கள் நிரந்தர முகவரி இன்றி, கிடைக்கும் இடங்களில் தங்கி வாழ்பவர்கள். ஆங்காங்கே திருடி உள்ளனர். இதில், கவுரி மீது  உடுமலை, உசிலம்பட்டி பகுதிகளில் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில்  உள்ளன ’’ என்று இன்ஸ்பெக்டர் அர்ஜுன்குமார் தெரிவித்தார்.

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