சிறுவாணி அணை நீர் மட்டம் 34 அடியாக உயர்வு: கசிவை தடுக்காததால் 45 அடி தாண்டாது
சிறுவாணி அணை நீர் மட்டம் 34 அடியாக உயர்வு: கசிவை தடுக்காததால் 45 அடி தாண்டாது
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
கோவை: கோவையின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான சிறுவாணி அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை துவங்கியுள்ளது.
நேற்று காலை 8 மணி நிலவரப்படி அங்கு 20 மி.மீ., அடிவாரத்தில் 10 மி.மீ. மழை பதிவானது. இதனால் அணையில் நீர் மட்டம் 34 அடியாக உயர்ந்தது. மொத்த கொள்ளளவு 50 அடி. குடிநீர் தேவைக்கு 6.38 கோடி லிட்டர் எடுக்கப்பட்டது.
தென்மேற்கை விட வட கிழக்கு பருவமழை கை கொடுக்க துவங்கியுள்ளது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி கேரள கடலோரத்துக்கு மிக அருகில் நகர்வதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கன மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிறுவாணி அணை இருக்கும் இடம் கேரள வனப்பகுதி என்பதால், அம்மாநில நீர்ப்பாசன துறை அணையை பராமரிக்கிறது. கடந்த காலங்களில் கனமழையால், கேரளாவில் நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதனால், கொள்ளளவுக்கு 5 அடி குறைவாக நீர் தேக்க கேரளம் கேட்டுக் கொண்டது. அதன்படி கட்ந்த ஆண்டு வரை 45 அடி வரைதான் நீர் தேக்கப்படுகிறது.
கன மழை பெய்து நீர் மட்டம் அதற்கு மேல் உயர்ந்தால், மதகு திறக்கப்பட்டு தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, கோடையில் கோவையில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. இதற்கு தீர்வு காணவும், அணையை பலப்படுத்தவும், மழை காலத்துக்கு முன் மதகு பகுதியில் கசிவை சரி செய்ய மாநகராட்சி முயற்சி செய்தது.
கேரளம் அதற்கு ரூ.18 கோடி கேட்டது. மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, அணையை பார்வையிட்டு, நிதி கேட்டு தமிழக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பினார். நிதி வரவில்லை. கசிவும் நிற்கவில்லை. மழை பெய்வதால் இப்போது கசிவை சரி செய்ய முடியாது. இந்த ஆண்டும் முழு கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்க முடியாது. மதகை திறந்து தண்ணீரை வெளியேற்றாமல், 45 அடியாவது தேக்க இரு மாநிலங்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.