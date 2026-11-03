சிறுவாணி நீர் மட்டம் 40 அடியாக உயர்ந்தது

UPDATED : நவ 02, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:47 PM
கோவை: இம்மாதம் முதல் வாரத்தில் மீண்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியிருந்தனர். எதிர்பார்த்தது போல் நகர் பகுதியில் மழை இல்லை. இருந்தாலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் பதிவாகி இருக்கிறது.
பில்லுார் அணை பகுதியில் 22 மி.மீ. சிறுவாணி அடிவாரத்தில் 12 மி.மீ. பதிவானது. சிறுவாணி அணை பகுதியில் மழை இல்லை. இருப்பினும் குளிர்ந்த சீதோஷ்ண நிலை காணப்படுகிறது. 40 அடியாக நீர் மட்டம் உயர்ந்திருக்கிறது. குடிநீர் தேவைக்கு 6.93 கோடி லிட்டர் எடுக்கப்பட்டது.
அணையின் மொத்த உயரம் 50 அடி, பாதுகாப்புக்காக 45 அடியே நீர் தேக்குவது வழக்கம். தி.மு.க. ஆட்சி காலத்தில் அந்தளவுக்கு இருப்பு வைக்காமல், 40 அடிக்கு பின், கன மழை பெய்யும் சமயங்களில் மதகை திறந்து, தண்ணீரை வெளியேற்றுவதை கேரள நீர்ப்பாசன துறையினர் வாடிக்கையாக வைத்திருந்தனர்.
இவ்வாண்டு அணையில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவை சரி செய்ய, அத்துறையினருடன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஏற்கனவே பேசி, மதிப்பீடு தயார் செய்திருந்தனர். கேரள அதிகாரிகளுடன் நல்லுறவுடன் இருக்கின்றனர். அதனால், 45 அடி வரை நீர் தேக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.
‘நவம்பர் 5ல் இருந்து கொங்கு மண்டலத்தில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது; போன மாதம் பெய்ததுபோல் தற்போது கன மழை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். 10க்கு பின் வாய்ப்பிருக்கிறது’ என்கின்றனர் வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள்.