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ஸ்கால் இன்டர்நேஷனல் சுற்றுலா துறை மாநாடு

ஸ்கால் இன்டர்நேஷனல் சுற்றுலா துறை மாநாடு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

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படம் அருண்

கோவை, ஆக.14-

ஸ்கால் இன்டர்நேஷனல் சார்பில், சுற்றுலா துறை 2 நாள் தேசிய மாநாடு லீ மெரிடியன் ஓட்டலில் நேற்று துவங்கியது. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல துறை அமைச்சர் சம்பத், சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் துவக்கி வைத்தனர்.

ஸ்கால் கிளை தலைவர் ரமேஷ் சந்திரகுமார் கூறுகையில், ’இயற்கை, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், விருந்தோம்பலில் பெயர் பெற்ற கோவையில் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு பெரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்திய, வெளிநாட்டு உறுப்பினர்கள், சுற்றுலா துறையின் வளர்ச்சி குறித்த கருத்துக்களையும், திட்டங்களையும் விவாதிக்கின்றனர்,” என்றார்.

மாநாட்டு தலைவர் கணேஷ்“ சுற்றுலா துறையின் எதிர்காலம் பற்றி விவாதிக்கவும், நிலைத்தன்மை, பாரம்பரியம் போன்ற அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தவும் சுற்றுலா துறையினரை ஒருங்கிணைப்பதே மாநாட்டின் நோக்கம்,” என்றார்.

கலெக்டர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர், ஸ்கால் இந்தியா தலைவர் சஞ்சீவ் மெஹ்ரா, ஜிடி குழும நிர்வாக இயக்குநர் ராஜ்குமார், ஸ்கால் இன்டர்நேஷனல் தலைவர் மோகன், தென்னிந்திய ஓட்டல் சங்க செயல் இயக்குநர் சுந்தர் சிங்காரம், ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் சுந்தர் பங்கேற்றனர்.

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