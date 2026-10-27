பகலில் பாம்பு... இரவில் சிறுத்தை! அண்ணாநகரில் மக்கள் அச்சம்
பகலில் பாம்பு... இரவில் சிறுத்தை! அண்ணாநகரில் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : செப் 28, 2026 03:21 PM
ADDED : செப் 28, 2026 01:11 PM
வால்பாறை: வால்பாறை, அண்ணாநகரில் அடிப்படை வசதிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக மக்கள் போராடுகின்றனர்.
வால்பாறை நகரின் மையப்பகுதியில் அண்ணாநகர் அமைந்துள்ளது. இங்கு இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 10வது வார்டில் இப்பகுதி அமைந்துள்ளது.மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த இந்த பகுதியில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எவ்வித அடிப்படை வசதியும் செய்துதரப்படவில்லை. குறிப்பாக, தெருவிளக்கு, நடைபாதை, தடுப்புச்சுவர், சாக்கடை கால்வாய் பணிகள் மேற்கொள்ளவில்லை.
இது குறித்து, இப்பகுதி மக்கள் பலமுறை புகார் அளித்தும், நகராட்சி அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாததால், பல்வேறு இடங்களில் கழிவு நீர் தேங்கி சுகாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
அப்பகுதியை சேர்ந்த கணேசன் கூறியதாவது:
நாங்கள் வசிக்கும் வீடுகளின் பின்புறம் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால், மழை காலங்களில் வீடுகள் இடிந்து விழுமோ என்ற அச்சத்துடன் வாழ்கிறோம். மக்கள் நடந்து செல்லும் நடைபாதை பல இடங்களில் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது.
திறந்தவெளி சாக்கடை கழிவுகளால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை கூட நகராட்சி சார்பில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை. அதிகாரிகளின் அலட்சியமே இதற்கு காரணம். இவ்வாறு, கூறினார்.
ஆனந்தன் கூறியதாவது:
அண்ணாநகர், 72 படிக்கட்டு பகுதியில் வசிக்கிறேன். வீட்டை சுற்றிலும் புதர் சூழ்ந்து காடு போல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால், பகல் நேரத்தில் வீட்டிற்குள் பாம்புகள் வருகின்றன. இரவு நேரத்தில் சிறுத்தை பதுங்கி அச்சுறுத்துகிறது.
வீதியில் தெருவிளக்குகள் கூட முறையாக எரிவதில்லை. வார்டு கவுன்சிலரும் இப்பிரச்னைகளை கண்டு கொள்ளவில்லை. வீட்டின் பின்புறம் தடுப்புச்சுவர் கட்டித்தரக்கோரி பல முறை புகார் தெரிவித்தும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இவ்வாறு, கூறினார்.
விரைவில் பணி வால்பாறை அண்ணாநகர் பகுதியை நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கிடலட்சுமணன், பொறியாளர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். அதன்பின், அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'மக்களின் பிரச்னைகளை நேரில் கேட்டறியப்பட்டது. விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தடுப்புச்சுவர், நடைபாதை, கால்வாய் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு விரைவில் டெண்டர் விடப்படும்,' என்றனர்.