ஈஷாவின் 'சேவ் சாயில்' மாதிரிப் பண்ணையில், சாயில் புட் வெப் ஸ்கூல் மண் உயிரியல் பயிற்சி
ஈஷாவின் 'சேவ் சாயில்' மாதிரிப் பண்ணையில், சாயில் புட் வெப் ஸ்கூல் மண் உயிரியல் பயிற்சி
UPDATED : நவ 02, 2026 08:20 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:18 AM
கோவை: நெதர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஈரான், அமெரிக்கா, கோஸ்டாரிகா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து 46 பங்கேற்பாளர்கள் இந்த முடுக்கிப் பயிலரங்கில் கலந்துகொண்டனர்.
விவசாயிகள், தோட்டக்காரர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களுக்கு உயிருள்ள மண் சூழல் அமைப்புகளை மீட்டெடுப்பது குறித்துக் கற்பிக்கும் ஒரு உலகளாவிய கல்வி மற்றும் பயிற்சி அமைப்பான சாயில் புட் வெப் ஸ்கூல் (SFW), சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள சத்குருவின் 'சேவ் சாயில் ரீஜெனரேட்டிவ் ரெவல்யூஷன்' மாதிரிப் பண்ணையில் இரண்டு மண் உயிரியல் கல்வித் திட்டங்களை நடத்தியது.
சேவ் சாயில் (Save Soil) உடனான திட்டங்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்பு குறித்துப் பேசிய சாயில் புட் வெப் பவுண்டேஷனின் (Soil Food Web Foundation) நிர்வாக இயக்குநர் இவான் பக்மேன், “எங்களின் முடுக்கிப் பட்டறையை (Accelerator Workshop) முதன்முறையாக இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வருவது, சாயில் புட் வெப் பள்ளிக்கு ஒரு அர்த்தமுள்ள படியாகும். விவசாயிகளுடன் சேவ் சாயில் மேற்கொள்ளும் களப்பணியின் அளவும், சமூகங்கள் முழுவதும் அதற்கிருக்கும் வலுவான தொடர்புகளுமே இந்த ஒத்துழைப்பை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததற்கான முக்கியக் காரணங்களாகும். மீளுருவாக்க வேளாண்மையுடன் இணைந்த இயற்கை விவசாய முறைகளை ஏற்கனவே கடைப்பிடித்து வரும் அதன் மாதிரிப் பண்ணை, 10 நாடுகள் மற்றும் ஏழு இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த எங்களின் 46 பங்கேற்பாளர்கள் தாங்கள் கற்றவற்றை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவர ஒரு சிறந்த சூழலை வழங்கியது” என்றார்.
சத்குருவால் தொடங்கப்பட்ட உலகளாவிய சேவ் சாயில் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, சேவ் சாயில் மாதிரிப் பண்ணைகள் என்பவை, மண்ணின் கரிம உள்ளடக்கத்தை மீட்டெடுக்கவும், விவசாயத்தை ஒரு இலாபகரமான தொழிலாக மாற்றவும் உதவும் மீளுருவாக்க, மரம் சார்ந்த மற்றும் இயற்கை விவசாய முறைகளைச் சோதித்து வெளிப்படுத்தும் நேரடி, செயல்முறை விளக்க மற்றும் ஆராய்ச்சி மையங்களாகும். மீளுருவாக்க வேளாண்மை நடைமுறைகளின் வெற்றியை வெளிப்படுத்துவதில் மாதிரிப் பண்ணைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, மேலும் விவசாய சமூகங்கள் முழுவதும் ஒரு மாற்றத்தின் அலையை உருவாக்க உதவுகின்றன.
'சேவ் சாயில்' மாதிரிப் பண்ணையில் வழங்கப்படும் 'மண் உணவு வலைப் பள்ளி' திட்டங்கள், பங்கேற்பாளர்களுக்கு மண்ணில் உள்ள பன்முக உயிரினங்களை ஆராய்வதற்கும், ஆரோக்கியமான வேளாண் சூழல் அமைப்புகளை நிலைநிறுத்துவதில் அதன் அடிப்படைப் பங்கைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கின. முதல் திட்டமான, இரண்டு நாள் 'மண்ணில் வாழ்வு' கருத்தரங்கம், 2026 அக்டோபர் 16-17 தேதிகளில் நடைபெற்றது, இதில் 61 பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 19 முதல் 30 வரை பத்து நாள் 'மண் உணவு வலை முடுக்கிப் பட்டறை' நடந்தது. இதில் ஆறு கண்டங்களில் உள்ள 10 நாடுகளைச் சேர்ந்த 46 பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
பங்கேற்பாளர்கள் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்தும், அத்துடன் கோஸ்டாரிகா, நெதர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவிலிருந்தும் வந்திருந்தனர். அவர்களில் விவசாயிகள், ஆலோசகர்கள், நிரந்தர வேளாண்மை வடிவமைப்பாளர்கள், நுண்ணுயிரியலாளர்கள், வேளாண் வணிக வல்லுநர்கள், அரசு சாரா நிறுவனத் தலைவர்கள் மற்றும் மண் விஞ்ஞானிகள் ஆகியோர் அடங்குவர்.
நிகழ்ச்சியின் போது நடைமுறைப் பயிற்சி அளிப்பது குறித்துப் பேசிய SFW-இன் மேம்பட்ட கல்வி இயக்குநர் லோய்டா, “வெவ்வேறு வகையான உரக் குவியல் செய்முறைகளை அருகருகே வைத்துப் பணியாற்றியது, பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கு உறுதியான ஒன்றை வழங்கியது. ஒரு குவியல் மற்றொன்றிலிருந்து ஏன் வித்தியாசமாகச் செயல்பட்டது? எதைச் சரிசெய்ய வேண்டும்? இந்தக் கேள்விகள் கற்றலின் ஒரு மதிப்புமிக்க பகுதியாகும், ஏனெனில் உரம் தயாரிப்பது என்பது வெறுமனே ஒரு செய்முறையைப் பின்பற்றுவது மட்டுமல்ல, உற்றுநோக்கி அதற்கேற்பச் செயல்படுவதையும் உள்ளடக்கியது” என்றார்.
இந்தக் கருத்தரங்கம், பங்கேற்பாளர்களுக்கு மண் உயிரியலின் அடிப்படைகளையும், ஆரோக்கியமான மண்ணைப் பராமரிப்பதில் மண் உயிரினங்களின் பங்கையும் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முடுக்கிப் பயிலரங்கம், இரண்டு வாரங்களில் பரவிய பத்து நாட்கள் நடைமுறைப் பயிற்சி மூலம் இந்த அடித்தளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியது. பங்கேற்பாளர்கள், கரிமப் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கலப்பது முதல், உரக் குவியல்களை உருவாக்குவது, கண்காணிப்பது மற்றும் புரட்டுவது, அதே நேரத்தில் ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றோட்டத்தைச் சரிசெய்வது வரை BioComplete உரத்தைத் தயாரிக்கக் கற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் மக்கிய உரச் சாறுகள் மற்றும் மக்கிய உரத் தேநீர் உள்ளிட்ட உயிரியல் திரவ உரங்களைத் தயாரித்து, அவற்றின் தரத்தை மதிப்பிடுவதையும் பயிற்சி செய்தனர்.
நுண்ணோக்கியியல் இந்தப் பயிற்சியின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்தது. பங்கேற்பாளர்கள் மண், மக்கிய உரம் மற்றும் திரவ உரங்களின் மாதிரிகளை நுண்ணோக்கிகளின் கீழ் ஆய்வு செய்து, நுண்ணுயிரிகளை அடையாளம் காணவும், தங்கள் அவதானிப்புகளை மக்கிய உரக் குவியல்களிலும் பண்ணையிலும் உள்ள சூழல்களுடன் தொடர்புபடுத்தவும் கற்றுக்கொண்டனர். மண் மாதிரி எடுத்தல் மற்றும் கள மதிப்பீடுகள், இந்தத் திறன்களை மண் மேலாண்மை குறித்த நடைமுறை முடிவுகளுடன் மேலும் இணைத்தன.
பங்கேற்பாளர்களின் பன்முகத்தன்மை, கலந்துரையாடல்களில் வெவ்வேறு அனுபவங்களையும் கண்ணோட்டங்களையும் கொண்டு வந்தது. இந்தப் பரிமாற்றத்தின் மூலம், பங்கேற்பாளர்கள் மண் உயிரியல் கோட்பாடுகளைப் பல்வேறு உள்ளூர் சூழல்களுக்கு எவ்வாறு மாற்றியமைக்கலாம் என்பதை ஆராய்ந்து, தத்தமது பண்ணைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூகங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறை நுண்ணறிவுகளைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.