மருத்துவ செலவினம் திரும்ப பெறுவதில் நீடித்த சிக்கலுக்கு தீர்வு: பள்ளிக்கல்வித்துறையில் புதிய நடைமுறை அமல்
மருத்துவ செலவினம் திரும்ப பெறுவதில் நீடித்த சிக்கலுக்கு தீர்வு: பள்ளிக்கல்வித்துறையில் புதிய நடைமுறை அமல்
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 10:06 PM
கோவை: காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட, மருத்துவ சிகிச்சைக்கான தொகை பெறுவதற்கு, இனி இயக்குனரகத்திற்கு கோப்புகளை அனுப்பாமல் அந்தந்த மாவட்ட அளவிலே பணிகளை முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, யுனைடட் இந்தியா இன்சுரன்ஸ் நிறுவனத்தின் கீழ், மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
இதில், நெட்வொர்க் மற்றும் நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்படாத அனைத்து வகை சிகிச்சைகளுக்கும், மருத்துவ செலவினங்களை திரும்ப பெற, உரிய கோப்புகளை இணைத்து, இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்புவது வழக்கம். இதை உரிய காப்பீடு நிறுவனத்திற்கு அனுப்பும் போது, சில குறைபாடுகளுடன் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது.
இக்கோப்புகளை மீண்டும் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கு அனுப்பி, உரிய தகவல்களை கேட்டுபெறுவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. மேலும் செலவினத்தொகை நிராகரிக்கப்படும் பட்சத்தில், சிலர் வழக்கு தொடுப்பதும், அவ்வழக்குகளை கையாள்வதும், கல்வித் துறைக்கு பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது.
இச்சிக்கலுக்கு தீர்வுக்காண, தற்போது புதிய நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சைக்கு, காப்பீடு நெட்வொர்க் மருத்துவமனை மற்றும் பிற மருத்துவமனையாக இருந்தாலும் முழுத்தொகை அல்லது சிகிச்சையில் 60 சதவீத தொகை வழங்கப்படும்.
ஆனால், அங்கீகரிக்கப்படாத சிகிச்சைக்கு, காப்பீடு நிறுவனம் பணம் வழங்காது. தமிழ்நாடு மருத்துவ கவனிப்பு விதிகளின் படி, அரசு பொது நிதியில் தொகை வழங்குவதால், அக்கோப்புகளை மட்டுமே இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் மருத்துவ கோரிக்கை விண்ணப்பங்களை இனி இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்ப கூடாதென, முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய நடைமுறை, ஆசிரியர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.