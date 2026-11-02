ஆறாவது வார்டில் ஆறாத சில சிக்கல்கள்: அதிகாரிகள் பார்வையிடாதது வருத்தம்
ஆறாவது வார்டில் ஆறாத சில சிக்கல்கள்: அதிகாரிகள் பார்வையிடாதது வருத்தம்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
காரமடை: காரமடை 6வது வார்டில் குட்டையூர், ஊர் கவுடர் வீதி, புஜ்ஜிய கவுடர் வீதி, பிள்ளையார் கோவில் வீதி, பாவேந்தர் நகர், ஸ்ரீராம் நகர், ராமசந்திர நகர், மாதேஸ்வரன் கோவில் ரோடு, குறிஞ்சி நகர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில், 850க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
வார்டில், குடிநீர் விநியோகம் சீராக இல்லை, சாக்கடை பெரும்பாலான இடங்களில் இல்லை, தார் சாலைகள் குறைந்த அளவே உள்ளது, குப்பை சரிவர அகற்றுவது இல்லை என்பன உட்பட பல்வேறு பிரச்னைகளை மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தினேஷ் கூறுகையில், ‘‘ஊர் கவுடர் வீதியில் வசிக்கிறேன். பேட்டரி வண்டிகள் குப்பை எடுக்க வருவது இல்லை. துாய்மை பணியாளர்கள் கை வண்டிகளை வைத்து தான் குப்பையை எடுக்க வேண்டும். சுமார் 3 முதல் 4 கி.மீ., சுற்றளவு அவர்கள் வண்டிகளை தள்ளிக்கொண்டே செல்வதால், முறையாக அகற்ற முடிவது இல்லை. சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. ஈக்கள் தொல்லை உள்ளது. மழைக்காலங்களில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. நோய்தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள மாதேஸ்வரன் கோவில் பகுதியில், சாலையை அகலப்படுத்தி தர வேண்டும்,’’ என்றார்.
ரங்கசாமி கூறுகையில், ‘‘வார்டில், 5 முதல் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதுவும், குறைந்த நேரம் மட்டுமே குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. தேவையான குடிநீரை சேமித்து வைக்க முடியாமல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது குடிநீர் விநியோகிக்க வேண்டும். ஸ்ரீராம் நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மண் சாலைகள் தான் அதிகம் உள்ளது. இதனால் வாகனங்களில் பழுது ஏற்படுவதுடன், அவ்வப்போது விபத்தும் நடக்கிறது. வீடுகளுக்குள் புழுதி காற்று வருகிறது. முதியவர்களுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்படுகிறது,’’ என்றார்.
சவுமியா கூறுகையில், ‘‘வார்டில் தெருவிளக்குகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், மாலையில் வீடு திரும்பும் போது, இருள் சூழ்ந்து காணப்படுவதால் பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுகிறது. குட்டையூர் பகுதியில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் பிரதான சாலையில் பஸ்கள் நிறுத்தப்படுவது இல்லை. சுமார் 2 கி.மீ., துாரம் நடந்து சென்று பஸ் ஏற வேண்டும். இங்கு அனைத்து பஸ்களையும் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். பெண்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி கூடம், விளையாட்டு மைதானம் அமைத்து கொடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
கவுன்சிலர் ராமமூர்த்தி (தி.மு.க.,) கூறியதாவது:
வார்டில், பாவேந்தர் நகரில் பொதுகுட்டை உள்ளது. குட்டையின் கரைப்பகுதி கடும் சேதம் அடைந்துள்ளது. மழை காலங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, இந்த குட்டைக்கு நீர் வரத்து வருவதால், குட்டை தண்ணீர் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் செல்கிறது. கரையை பலப்படுத்தி துார்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சாக்கடை வசதியை பொறுத்தவரை, எங்களது வார்டு மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. நிறைய பகுதிகளில் சாக்கடை வசதி தேவைப்படுகிறது. மாதேஸ்வரன் கோவில் ரோடு பகுதியில் மாதேஸ்வரன் கோவில், சாய்பாபா கோவில் உள்ளதால், ஏராளமான பக்தர்கள் வருகின்றனர். அப்பகுதியில் மின் கம்பங்கள் குறைந்தளவே உள்ளன.
அங்கு, நிறைய மின் கம்பங்கள் அமைத்து தெருவிளக்குள் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். சமுதாய கூடம் அமைத்து கொடுத்தால், ஏழை, எளிய மக்கள் பயன்பெறுவர். இதுதொடர்பாக தொடர்ந்து மனு அளித்தும், நேரிலும் தெரிவித்து வருகிறேன். போதிய நடவடிக்கை இல்லை. நிதியை அதிகம் ஒதுக்கி சாக்கடை வசதிக்கு முன்னுரிமை அளித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏழை, எளிய மக்களில் பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு பட்டா கொடுத்து உதவ வேண்டும். வார்டுக்குள் அதிகாரிகள் வந்து பார்வையிடுவதே இல்லை.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.