தீபாவாளி சேல்ஸ் களை கட்டுகிறது ஸ்பீக்கர் மூலம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
தீபாவாளி சேல்ஸ் களை கட்டுகிறது ஸ்பீக்கர் மூலம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு, ஜவுளி மற்றும் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக மாநகர பகுதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. ஒப்பணக்கார வீதி, உக்கடம், டவுன்ஹால், ராஜவீதி, பெரியகடை வீதி, காந்திபுரம், 100 அடி ரோடு, கிராஸ்கட் ரோடு, ஆர்.எஸ்.புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. நடக்க முடியாத அளவுக்கு நெரிசல் மிகுந்து காணப்படுகிறது. மாநகர போலீசார், சிசிடிவி கேமரா வாயிலாக கூட்டத்தை கண்காணித்து வருகின்றனர்.
பொதுமக்கள் கூட்ட நெரிசில் கவனத்துடன் இருக்க ஒலிபெருக்கியில் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். பஸ்சிலிருந்து ஏறும் போதும், இறங்கும் போதும் தங்கள் பொருட்களை கவனமாக வைத்திருக்கவும், கூட்ட நெரிசலில் யாராவது தொந்தரவு கொடுத்தால் உடனடியாக புகார் அளிக்கவும், கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் நகைகளை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
பட விளக்கம்: கிராஸ்கட் ரோட்டில் பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடி வருவதால் சி.சி.டி.வி. யில் கண்காணிப்பு செய்யும் போலீசார்.