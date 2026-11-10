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சூலூரிலிருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
சூலூரிலிருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:54 PM
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சூலூர்:
கோவையில் இருந்து பல ஆயிரம் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல, தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், பட்டுக்கோட்டை, கும்பகோணம் செல்லும் பஸ்கள், சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து இயக்கப்படுகின்றன.
100 க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள், சூலூரில் இயக்கப்பட்டதால், வெளிமாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சூலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து , மக்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் பஸ்களில் புறப்பட்டு சென்றனர்.